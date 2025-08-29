「もうバットを握れないんじゃないかと…」“限界寸前”だったキケ　IL入りまでの心境明かす「馬鹿げていたと思う」

ケガを抱えながらプレーしたキケ・ヘルナンデスは限界寸前だった(C)Getty Images

ドジャースのキケ・ヘルナンデスが左肘の炎症から復帰を果たし、現地時間8月26日のレッズ戦からスタメンに復帰した。

大谷翔平が749日ぶりの勝利を手にした27日の同戦では「5番・一塁」で先発出場し、4回一死満塁の場面で中堅への2点適時打を放ち、4打数1安打2打点1得点の成績を挙げた。

【動画】「何を着用しているんだ？」と話題になったキケ・ヘルナンデスのヘッドギアの映像を見る

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ヘルナンデスは負傷者リスト入りする前、しばらく肘の痛みを抱えながらプレーしていたことを明かした」と、ケガを抱えながらプレーし続けていたキケ・ヘルナンデスの心境を伝えている。

34歳のベテランは「もうバットを握れないんじゃないかと思うくらいまでプレーし続けた」と言い、「正直、自分でも馬鹿げていたと思う。でも『プレーできると感じる限り負傷者リストには入らない』と常に考えていたんだ。MRI検査を受けた時には、もう手遅れだった」と明かした。