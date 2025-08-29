「もうバットを握れないんじゃないかと…」“限界寸前”だったキケ IL入りまでの心境明かす「馬鹿げていたと思う」
ケガを抱えながらプレーしたキケ・ヘルナンデスは限界寸前だった(C)Getty Images
ドジャースのキケ・ヘルナンデスが左肘の炎症から復帰を果たし、現地時間8月26日のレッズ戦からスタメンに復帰した。
大谷翔平が749日ぶりの勝利を手にした27日の同戦では「5番・一塁」で先発出場し、4回一死満塁の場面で中堅への2点適時打を放ち、4打数1安打2打点1得点の成績を挙げた。
【動画】「何を着用しているんだ？」と話題になったキケ・ヘルナンデスのヘッドギアの映像を見る
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ヘルナンデスは負傷者リスト入りする前、しばらく肘の痛みを抱えながらプレーしていたことを明かした」と、ケガを抱えながらプレーし続けていたキケ・ヘルナンデスの心境を伝えている。
34歳のベテランは「もうバットを握れないんじゃないかと思うくらいまでプレーし続けた」と言い、「正直、自分でも馬鹿げていたと思う。でも『プレーできると感じる限り負傷者リストには入らない』と常に考えていたんだ。MRI検査を受けた時には、もう手遅れだった」と明かした。
また、「非常に厳しい状況だった。速球に追いつけないと感じるほどになった。そして速球に追いつけるように調整できたと思ったら、今度は変化球に対応できなくなった」と、痛みのせいで打撃面に大きな影響が起きたという。
ケガ人が続出するチームの中で必死にプレーしてきキケ・ヘルナンデス。復帰2戦で3安打3打点と早速結果を残し、10月のプレーオフでも“お祭り男”の力が大いに発揮されそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
