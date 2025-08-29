投手に逸材過多？ NPBスカウトが注目する“逸材”は誰か　今秋ドラフトで注目すべき「指名有力候補」を一気にチェック

しなやかなフォームから剛速球を投げ込む石垣(C)産経新聞社

石垣は近い将来に160キロを超える可能性も

激闘が続いた夏の甲子園も終わり、9月5日に開幕するU18ワールドカップ（沖縄県開催）と、9月29日から始まる国民スポーツ大会（滋賀県開催）は残されているものの、今季の高校生のドラフト候補についてはあらかた評価が固まったと言える。NPB球団も甲子園開催期間中や終了後にスカウト会議を行い、高校生の候補選手については絞り込んだものと見られる。

では、10月23日のドラフト会議で名前が呼ばれるのは誰になるのか。ここでは、特に評価が高いと思われる選手について5人に絞って紹介したいと思う。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

まずポジションに関係なく、今年の高校生の中で「目玉」と言えるのが、石垣元気（健大高崎・投手）だ。

全国から力のある選手が集まる名門で1年春から公式戦に登板。2年春の選抜ではチームの初優勝にも大きく貢献し、早くから実績を積んできた。同学年の佐藤龍月がトミー・ジョン手術を受け、長期離脱したこともあって、2年夏の甲子園からエースとなると、チームの4季連続甲子園出場の原動力にもなった。

最大の魅力は無理のないフォームで常時150キロを超えるスピードボールを投げられるという点だ。今夏の甲子園でも大会歴代トップに並ぶ最速155キロをマークし、ストレートの平均球速も楽に150キロを超えていた。180センチ、78キロと体格がそこまで大きくないことを考えると、さらなるスピードアップも期待でき、近い将来には160キロを超える可能性も高そうだ。

そして、石垣の魅力は決してストレートだけではない。140キロを超えるカットボール、130キロ台中盤のフォークも決め球として十分な威力があり、夏も地方大会、甲子園合わせて7イニングを投げて与えた四死球は「0」と制球力も高い。

春の選抜前に脇腹を痛め、出力の高さによる故障のリスクを考えて、今夏はリリーフでの起用に終始。コンディション面を懸念する声もあるが、それでもボールの力が規格外である点に疑いの余地はない。しっかり筋力とスタミナ面も強化していけば、プロでも先発として十分期待できる素材であり、1位指名の可能性は極めて高いと言えよう。

石垣以外の投手では森陽樹（大阪桐蔭）も1年時から評判は高いが、夏の大阪大会決勝で敗れて進路については明言を避けているため、あえてプロ志望を明言している2人を紹介する。

1人目は夏の甲子園でも好投を見せた早瀬朔（神村学園）だ。

昨夏の甲子園に出場した際のストレートは130キロ台後半が多く、成長には時間がかかりそうな印象もあったが、最終学年で出力が大幅アップ。一気にスカウト間での評価を上げた。

左足を高く上げても姿勢が崩れず、体重移動のスピードも申し分なし。長いリーチを柔らかく使える腕の振りも持ち味で、今年夏の甲子園ではコンスタントに145キロを超えるスピードをマークした。130キロ台中盤のスライダーもストレートと同じ軌道から鋭く変化する。

スライダー以外の変化球が乏しく、緩急が使えず、スピードの割に捉えられてしまう部分は課題だが、185センチの長身で高い出力を誇り、フォームに目立った欠点がないことを考えると、プロ側が高く評価する要素は揃っていると言えそうだ。