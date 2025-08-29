Ž¢¤¢¤ÎÊ®¿å»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ž£1¥°¥é¥àŽ¤1±ß¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ëÎëÌÚ½¤¤ÏËÜÅö¤ËÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊ®¿å¤ò»ß¤á¤¿
¢£¡Ö½¤²ñÄ¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×
°ëùõÂóµª¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¹¥º¥¤Î¡Ö·Ð±Ä¸¦½¤À©ÅÙ¡×¤ò»È¤¤¥¹¥º¥¼«ÈÎ¶áµ¦¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï2003Ç¯¡£´ð´´Å¹¤Ç¤¢¤ëÅìÂçºå±Ä¶È½ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
Æ¯¤»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ëº¢¡¢¤¢¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È½ê¤Ï¶ÛÄ¥¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö½¤²ñÄ¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×
±Ä¶È½ê¤ËÎëÌÚ½¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë½êÆâ¤ÇÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÂÐºö²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
¿·Æþ¼Ò°÷¤Î°ëùõ¤¬¡Ö¤Þ¤À¡¢»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤È¤Ê¡¢¼ÒÄ¹¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¾å»Ê¤Ï¿¿´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤È¤Ï¥¹¥º¥¼«ÈÎ¶áµ¦¤Î¼ÒÄ¹¤ò»Ø¤¹¡£
ÎëÌÚ½¤¤¬ËèÇ¯½©¤Ë¡¢¹©¾ì´Æºº¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1989Ç¯½©¤«¤é¡£´Ý°ìÆü¤«¤±¤Æ¹©¾ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÊâ¤¡¢ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£µ»½Ñ²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï»öÌ³²°¤À¡£À¸»ºµ»½Ñ¤ËÀèÆþ´Ñ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢µÕ¤ËÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡£¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×Í×°ø¤ò»ØÅ¦¤·¡¢²þÁ±¤òµá¤á¤ë¡£É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¡¢¹©Äø¤ÎÈÉÄ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºî¶È°÷¤Ë¤â¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·è¤·¤ÆË«¤á¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¢£¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤«¤éÀ°È÷¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¤Þ¤Ç¡Ä
¡Ö¹©¾ì¤Ë¤Ï¥«¥Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¡Ö½ÅÎÏ¤È¸÷¤Ï¥¿¥À¤À¡×¡ÊÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë²ü¤á¡Ë¡£¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÊÉôÉÊ¤òÊâ¤¤¤Æ¤È¤ê¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤òºï¸º¤»¤è¤È¤¤¤¦²ü¤á¡Ë¡£¡Ö1ÉôÉÊ¡¢1¥°¥é¥à¡¢1±ßÄã¸º¡×¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿·µ¬³Ê¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì°ì²ó¤ê¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿98Ç¯Åö»þ¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ë°ìÁØ¤Î¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ë¡£¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¡ÊÀ½ÉÊ¤äÉôÉÊ¡¢ÀßÈ÷¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢¤¤¤«¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢Ã»¤¯¡¢¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤ÈÀ¸»º¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³Èñ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë¡Ä¡Ä¡£
¤À¤¬¡¢¹¤¤¹©¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ½¤¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤â´Æºº¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤È¡¢¼ÒÄ¹¼¼¤ÇÌò°÷¤ÎÊó¹ð¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Î¼ÒÄ¹¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢ÍèË¬¤ò¼õ¤±¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ë°î¤ì¤«¤¨¤ë¡£
ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À°È÷¹©¾ì¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤òÊÝ´É¤¹¤ëÁÒ¸Ë¡¢»öÌ³½ê¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ÂÐºö²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ÐÏ©¤Ç»ë»¡¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÆ³Àþ¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¥â¥Î¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥â¥Î¡¢¸«¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¥â¥Î¤Ê¤É¤òÁªÄê¡£°ìÉô¤Î¥É¥¢¤ò¼«Æ°¥É¥¢¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀßÈ÷¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÂÚºß1»þ´Ö¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¢¡×
3¥«·îÁ°¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢»ë»¡¤ËÈ÷¤¨¤¿ÁÝ½ü¤ò½ê°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ï¤á¤ë¡£¿ôÆüÁ°¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3¥«·î¤âÁ°¤«¤é¤À¡£Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤ä¾¦ÃÌ¤¹¤ë´ù¤È°Ø»Ò¡¢¥Õ¥í¥¢¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍèÅ¹µÒ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤ÁÒ¸Ë¤äµëÅò¼¼¡¢ÃË½÷¤Î¹¹°á¼¼¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¾å¤²¤ë¡£
1¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤¤¬°§»¢¤¹¤ë¾ì½ê¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤òÀßÄê¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é»þ´Ö¤òµá¤á¡¢µÇ°»£±Æ»þ¤ÎÂÀÍÛ¤Î³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¤ò¤â·×»»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¿å¤âÏ³¤é¤µ¤Ì½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÅöÆü¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¢¡ÊÂç¤¤Ê·§¡Ë¤Ï¸½¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÁÛÄê¥ë¡¼¥È¤ò°ïÃ¦¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î·Ö¸÷Åô¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼è¤ê¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÉôÉÊÃª¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤í¡×¡¢¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¡Ä¡Ä¡£ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1»þ´ÖÄøÅÙ¡£
¤³¤Î1»þ´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Å¹¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤·¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ¹¤ÎÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤Î¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·ëÂ«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñÄ¹Ë¬Ìä¤Î¤ª±¢¤Ç¤·¤¿¡×¤È°ëùõ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤ÎÊ®¿å»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
°ëùõÂóµª¤Ï¡¢¥¤¥½¥¶¥¤òÁÏ¶È¤·¤¿°ëùõ¹§¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥º¥¤Ç¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢°ñ¾ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÎëÌÚ½¤¤ÎÍèË¬¤ò2ÅÙ¼õ¤±¤ë¡£ÅìÂçºå±Ä¶È½ê¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ê½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥ó¡¢½÷»Ò¼Ò°÷¤È¡¢Å¹¤ÎÁ´°÷¤¬½¤²ñÄ¹¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢ÍèË¬¤òÁ°¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê´ÇÈÄ¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂóµª¡£2015Ç¯12·î¤ÎÍèË¬»þ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¡¢¾®¤µ¤¯¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï¿§»æ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»ñËÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÉûÂåÍýÅ¹¤Ë¤Þ¤ÇË¬Ìä¤¹¤ëÎëÌÚ½¤¡£¾å¾ì¤¹¤ëÄ¶Âç¼êÉôÉÊ²ñ¼Ò¤Ë¤â¡¢Â¤ò±¿¤Ö¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¹©¾ì´Æºº¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ìç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿»öÌ³Åï¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤ÊÊ®¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±þÀÜ¼¼¤ÇÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹¤Ë¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÊ®¿å¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡£¡û¡û¡Ê²ñ¼ÒÌ¾¡Ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤¿¸å¡¢¤¹¤«¤µ¤º¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¥º¥¸þ¤±¤ÎÉôÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤¢¤ÎÊ®¿å¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅµ¤Âå¤¬Éâ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÉôÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤òÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¡¢¤È¡£
ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ÊÍè¡¢ÎëÌÚ½¤¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤ëÅÙ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÊ®¿å¤ò»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ë»öÌ³Åï¤â¹©¾ì¤â¡¢ÅÅÅô¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Å¤¯¤·¤ÆÎëÌÚ½¤¤¬µî¤ë¤Î¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤ä¤Ï¤ê¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¼êÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌò°÷¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¡ØÂ¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥º¥¤Ï¡¢¡Ø¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´û¤ËÂ¾¼Ò¤Ë¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÉÊ¤Ê¤é¡¢°Â¤¤¾å¤ËÉÊ¼Á¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤ÏÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¤³¤ÎÎ¹¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢¤è¤¯¤³¤¦¸À¤¦¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤Î¡Ø»ä¤ÎÍúÎò½ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î°úÂà¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÊÁÏÃ¤Ï¤Þ¤º¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï¸½Ìò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Èà¤Ï¡¢·Ð±Ä¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄ¹¤¤Î¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø»ä¤ÎÍúÎò½ñ¡Ù¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ò¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Æ¤¬¤É¤¦¤Ç¡¢½Ð¿È¤¬¤É¤³¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¼êÊÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡¢¤¢¤ó¤Ê¼«ËýÏÃ¤ò¤è¤¯¤¾À¤´Ö¤Ë¤µ¤é¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£²¶¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¤ó¡£ÀÎ¤Î¼«Ëý¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢·Ð±Ä¤Ï´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼èºà¤Î¤È¤¤Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Îº¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡×¤Èµº¤±¤ÆÏÃ¤·µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤¬¡¢¥Ü¥±¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¸º»º¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤è¤·¡¢·è¤á¤¿¤¾¡ª¡×
Ä¹¹Í¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤·¤ÆÇº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Î¶ì½Â¤¬È¼¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê²Æ¤ÎÄ«¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥º¥²ñÄ¹·óCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ÎÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔéäÄÍ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ÇÄ«¿©¤òÁ°¤Ë¡¢¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
2006Ç¯8·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿Çß±«¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÌÀ¤±¤ÆÂÀÍÛ¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£ÂÀÍÛ¤Î½Ð¸½¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¿·¤¿¤Ê¸÷¤òµá¤á¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»Ô¹âÄÍÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤Ï¡¢Ï¢·ëÇä¾å¹â¤¬2.7Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡Ê2006Ç¯3·î´ü¡Ë´ë¶È¤Î·ú²°¤È¤Ï¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤é»×¤¨¤Ê¤¤¸Å¤¤»°³¬·ú¤Æ¤À¡£²Á³Ê¤¬°Â¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤áÉ¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÅê»ñ¤·¤Ê¤¤ÎëÌÚ½¤¤Î·Ð±Ä»ÑÀª¤¬±®¤¨¤ë¡£¤¬¡¢´û¤Ë¤³¤Îº¢¡¢·ú²°¤ÎÃæ¿È¤Ï°Õ³°¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¤ÊÌò°÷¼¼¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñÄ¹¼¼¤«¤é³ÆÌò°÷¤ÎÆ°ÀÅ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£½Ð¼Ò¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ½¤¤ÏÌò°÷¤ò½¸¤á¤Æ¡¢·èÃÇÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÉôÄ¹°Ê²¼¤Î¼Ò°÷¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
8·î9Æü¸á¸å¡¢¿·´´Àþ¤Ç¾åµþ¡£Åìµþ±Ø¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï3»þ¤Ë¤Ï¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¡¢·èÄê¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¸º»º¤·¤Þ¤¹¡×
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È²Æ¤Î¾×·â¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¹¥º¥¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤òÈ´¤¤¤Æ°ÊÍè05Ç¯¤Þ¤Ç¡¢33Ç¯´Ö¤â·Ú¼«Æ°¼Ö¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£300ËüÂæ·×²è¤ÎºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®·¿¼Ö¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¤³¦À¸»ºÎÌ¤Î³ÈÂç·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
09Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¤³¦À¸»ºÎÌ¤ò06Ç¯ÅÙÈæ3³äÁý¤Î300ËüÂæ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÀ¸»º¤ÎÁêÎÉ¹©¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡ËÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢08Ç¯½©²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾®·¿¼ÖÁÈÎ©¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£Åê»ñ³Û¤Ï600²¯±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É³¤³°¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¡£¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿300ËüÂæ·×²è¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸º»º¤À¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¤ä¡Ö¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥º¥¤Î¾®·¿¼Ö¤¬¡¢¼ç¤Ë²¤½£»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ï³«Å¹µÙ¶È¤Î¾õÂÖ¡£À¸»º¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤Î¤À¡×¤ÈÎëÌÚ½¤¤Ï¤³¤Î¤È¤¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¿·¹©¾ì¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅöÌÌ¤Î½èÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¹©¾ì¤Ç¤ÎÍ¢½Ð¸þ¤±¾®·¿¼ÖÀ¸»º¤ò07Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë9ËüÂæÁý¤ä¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢µÕ¤Ë·Ú¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤ò¡¢06Ç¯ÅÙ¡Ê10·î¡ÁÍâ3·î¡Ë3ËüÂæ¡¢07Ç¯ÅÙ3ËüÂæ¤Î¹ç·×6ËüÂæ¸º¤é¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
³ÈÂçÏ©Àþ¤òÀ§¤È¤¹¤ëÎëÌÚ½¤¤¬¡¢¡È¸º»º¡É¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢HYÀïÁè»þ¤Î81Ç¯¤ËÆóÎØ¼Ö¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¢£34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ó°Ì¸òÂå
·ë²Ì¤òÀè¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢06Ç¯ÎñÇ¯¤Ç¤Ï¥¹¥º¥¤¬¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ï¢Â³¼ó°ÌµÏ¿¤Ï¡È34Ç¯¡É¤È¤¹¤ë¡£06Ç¯¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¥¹¥º¥¤¬61Ëü1362Âæ¡ÊÁ°Ç¯Èæ1.1¡ó¸º¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢2°Ì¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï60Ëü1271Âæ¡ÊÆ±2.2¡óÁý¡Ë¡£
¥·¥§¥¢¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬30.1¡ó¡Ê05Ç¯¤Ï32.1¡ó¡Ë¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï29.7¡ó¡ÊÆ±30.6¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
1998Ç¯10·î¤ËºÇ¸å¤Îµ¬³Ê²þÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤¬¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÍâ99Ç¯¤«¤é04Ç¯¤Þ¤Ç180ËüÂæÂæ¤Ç¿ä°Ü¡£05Ç¯¤Ï192ËüÂæ¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥¹¥º¥¤Î¥·¥§¥¢¤Ï30¡Á32¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏµÞ¿¤¹¤ë¡£99Ç¯27.0¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬05Ç¯¤Ë¤Ï30.6¡ó¤È3³ä¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢»°É©¼«¹©¤ä¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤É¼ºÂ®¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¥·¥§¥¢¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥è¥¿¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎëÌÚ½¤¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
06Ç¯¤Î·Ú»Ô¾ì¤Ï202Ëü3619Âæ¡ÊÁ°Ç¯Èæ5.2¡óÁý¡Ë¤È¡¢½é¤á¤Æ200ËüÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¾®·¿¼Ö¤È¶¥¹ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÆü»º¤Î¿·µ¬»²Æþ¤Ë¤è¤ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤Ï371Ëü5887Âæ¡ÊÆ±5.4¡ó¸º¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï1977Ç¯¤Î¿å½à¡£·Ú¤¬Çä¤ì¤ÆÅÐÏ¿¼Ö¤¬¸º¤ë·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¡¢»Ö²ì½ÓÇ·¡¦Æü»º¼«Æ°¼ÖºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
ÎñÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¯ÅÙ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¡¢06Ç¯ÅÙ¡Ê06Ç¯4·î¡Á07Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î61Ëü6206Âæ¡Ê¥·¥§¥¢30.3¡ó¡Ë¡¢¥¹¥º¥60Ëü5486Âæ¡ÊÆ±29.8¡ó¡Ë¤È¡¢¼ó°Ì¸òÂå¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï¼Â¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
±Ê°æ Î´¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥ºµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢1992Ç¯¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¡¢»¨»ï¤ä¿·Ê¹¡¢¥¦¥§¥Ö¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¥ê¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¡ª¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø°ÜÌ±²ò¶Ø¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØEV¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë30Ç¯ÌÜ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÂÐ¥¥ê¥ó¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ë15Ç¯ÀïÁè¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ëºÇ½ªÀïÁè¡Ù¡Ø¿Í»ö¤È½ÐÀ¤¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Øµæ¶Ë¤Ë¤¦¤Þ¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹ñ»º¥¨¥³µ»½Ñ¤ÎÆÍÇËÎÏ¡ª¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇÔ¤ì¤¶¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø¸½¾ìÎÏ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ±Ê°æ Î´¡Ë