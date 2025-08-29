2025年度後期の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）。8月27日に新たな出演者が発表され、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹が朝ドラ初出演を果たすことが明らかになった。

『ばけばけ』は、『怪談』などを著したとして知られる明治時代の文豪・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツにスポットを当てた作品。同作品で阿佐ヶ谷姉妹は、主人公夫婦の家の庭に住む“蛇と蛙”の声を担当する。

『ばけばけ』に阿佐ヶ谷姉妹

「阿佐ヶ谷姉妹が演じる蛇と蛙は、主人公夫婦を優しく見守る役どころ。渡辺江里子さんが蛇役を、木村美穂さんが蛙役を務めます。NHKの公式ホームページで制作統括の橋爪國臣さんが語ったところによると、《ユーモアを交え、軽やかに物語を包み込んでくれる存在が理想》という理由で、2人が抜擢されたとのこと。

阿佐ヶ谷姉妹といえば、息の合った軽快なコントや漫才で上品な笑いを振りまくコンビとして知られています。朝ドラの爽やかなイメージに、2人はぴったりだったのではないでしょうか」（テレビ誌ライター）

NHKの公式ホームページにて、阿佐ヶ谷姉妹は朝ドラ初出演に対するコメントを発表。渡辺は《大役にビックリしたわね》と、率直な感想を口にした。

木村は渡辺に同意しつつ、《でも元々2人とも根がじんめりしている所があるから、蛇と蛙って聞いて嬉しかったです》とコメント。一風変わった役柄を喜んだ。

渡辺が蛇、木村が蛙を演じることに関して、渡辺は《私は姉妹の中では姿勢がいいと言われているから、蛇役と聞いて納得したわ。蛇も首を伸ばせばピンとしてるものね》と発言。

木村も《私蛙好きだし、蛙でよかったわ。お姉さん目付きが鋭い時あるから、そういうのをふじきさん見てくださったのかも》と、ユーモアたっぷりに語っている。

好感度抜群の阿佐ヶ谷姉妹

最後に姉妹は《時に親身に時に遠目に、親戚のおばさんのような気持ちでおトキちゃんたちを見守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします》とコメント。そんな阿佐ヶ谷姉妹の朝ドラ出演決定にネット上では、

《絶妙なスパイスになりそうでいいね》

《“着ぐるみか！？”とか思って最初はビックリしたけど声か！》

《阿佐ヶ谷姉妹……ついに朝ドラ出演まで上り詰めたか》

《2人の声が朝ドラから聞こえてくるのが楽しみ》

といった声が寄せられている。

「血の繋がりはないものの、本当の姉妹のように仲良しで上品な阿佐ヶ谷姉妹は高い好感度を誇っています。そんな2人の朝ドラ初出演を応援している人は多く、ネット上では《阿佐ヶ谷姉妹が出演するなら見る》という声も見受けられました。阿佐ヶ谷姉妹の演じる“蛇と蛙”が、『ばけばけ』ヒットの鍵の1つになるかもしれません」（芸能ライター）

9月29日に放送が開始される連続テレビ小説『ばけばけ』。阿佐ヶ谷姉妹演じる“蛇と蛙”が、ヒロインたちをどのように見守っていくのか楽しみだ。