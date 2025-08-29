ヒルトン東京、「不思議の国のアリス」の物語から着想を得た、パンが主役の秋のアフタヌーンティー「アリスとハート女王様のお茶会」を9月5日から開催する。

メニューは、ハートの女王様のしもべとして登場するうさぎのしっぽをイメージした「白うさぎのトロペジェンヌ」、アーモンドクリームと渋皮マロンを合わせて焼き上げた「女王様の盗まれたマロンタルト」、シナモンやカルダモンを効かせて焼き上げた「不機嫌な女王様に捧げるミンスパイ」、ケークサレ「首を切っておしまい ハッター」などアリスの物語やキャラクターからインスパイアされたオリジナルパンや秋の食材を使用した9種類のパンを提供するほか、ドライプルーンとヨーグルトをアガーで仕立てた「ドリンク・ミー」、さつまいもと大納言のスコーン、「栗とマッシュルームのチキンフリカッセ」、「りんごとセロリのビネガーサラダ」、「トランプ柄のメープルクッキー＆ピスタチオクッキー」も用意する。ドリンクは「アップルパイティー」、「栗の和紅茶」などART OF TEAの紅茶を含む20種類を揃えた。

場所は2階バー＆ラウンジ「ZATTA」。提供時間は午前11時半から午後8時までの3部制。料金は6,000円から、税・サービス料込。