「身近にいる同級生はもっと稼いでいる」年収350万円・25歳医療従事者のNISA2年目の積立成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：350万円
現預金：350万円、リスク資産：200万円
▼リスク資産の内訳
・日本株：80万円
・投資信託：90万円
など
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は各「月1万円」からスタート。徐々に増額していき、現在はそれぞれに「月5万円」ずつで積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年7月時点の運用実績については、オール・カントリーは「元本からプラス約3万円」S&P500は「元本からプラス約2万5000円」と、積み重ねが着実に利益を生み出している様子です。
「コロナショックやリーマンショックのように大幅に下落することがあると予想をしていた。そのため、トランプ関税によって利益がなくなった際には逆に『これはチャンス』だと感じることができた。このまま20年間は、積立投資を継続しようと考えている」とのこと。
くわえて「徐々に増えてはいるが、身近にいる同級生はもっと稼いでいる。私は投資信託に限らず日本株にも投資しているため、もっと高みを目指したい」とあります。
投資や消費に対するご自身のルールを伺うと、「投資信託に関しては後先考えない。日本株に関しては含み損となる前に売る。買い物に関しては三井住友カードOliveを活用する。その他のポイ活も必須」とのこと。
これから積立投資を始める人には「まずは少額でコツコツと始めるとよい」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
25歳・年収350万円医療従事者男性の思う積立投資のメリットは？積立投資を始めてよかった点として、「生活に余裕を持つためにも積立投資は必要だと考えている。20〜30年経ったら引き出す予定」とコメント。
