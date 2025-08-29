TBSは10月期の日曜劇場枠（毎週日曜よる9時）で、妻夫木聡主演の新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』を放送する。主人公・栗須栄治（妻夫木聡）の人生に大きな影響を与える馬主・山王耕造（佐藤浩市）に関わる重要な人物として、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠の出演が発表された。

原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）。競馬を舞台に、夢を追い続けた人々の20年を描く壮大な人間ドラマで、家族や仲間たちとの絆が奇跡を呼び起こす。

主人公・栗須を演じる妻夫木をはじめ、馬主・山王耕造に佐藤浩市、元恋人で牧場を営む加奈子に松本若菜。さらに、耕造のライバル馬主・椎名に沢村一樹、耕造の妻・京子に黒木瞳、息子・優太郎に小泉孝太郎と豪華キャストがすでに発表されている。

主人公を取り巻く“重要人物”たち

今回新たに発表されたのは、山王耕造を取り巻く競馬界のキーパーソンたち。まず安藤政信が演じるのは、広中厩舎の調教師・広中博。海外で調教技術を学び、チームは対等であるべきだという信念を持つ真摯な調教師だ。

高杉真宙は、金髪がトレードマークの騎手・佐木隆二郎を演じる。チャラい印象とは裏腹に天性の騎乗センスを誇り、G1制覇を目標に走り続ける若き騎手だ。

津田健次郎は、「東日スポーツ」競馬班のエース記者・平良恒明を演じる。耕造と交流があり、ロイヤル馬に寄り添った記事を執筆する人懐こい記者という役どころ。

そして吉沢悠は、耕造のライバル馬主・椎名のレーシングマネージャー・相磯正臣役を務める。業界に顔が広く、椎名を支える頼れる存在として物語に深みを加える。

決してひとりでは掴めない壮大な夢を競走馬に託し、走り続けた大人たちの情熱と希望の20年を描く。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は10月スタート。豪華キャストとともに届けられる“競馬と家族”の奇跡の物語に注目だ。

安藤「妻夫木聡と20年ぶりの再会、共演に凄く胸が高鳴っています」

●安藤政信コメント

20代前半に芝居で出会った妻夫木聡と20年ぶりの再会、共演に凄く胸が高鳴っています。このドラマを通して普遍的にある愛や血の繋がりを次の世代へ継承していくという神秘さと温かさを僕自身も体感し、それを皆様に伝えられたらと思います。『ザ・ロイヤルファミリー』 ぜひご覧ください。

●高杉真宙コメント

お話をいただいて、原作、脚本を読ませていただいたのですが、自然と心が震えると言いますか、継承していくことの凄さと素晴らしさ、自分自身のことにふと置き換えて、現在過去未来と、出会ってきた人たち、出来事を思い、自分の血になっているんだと考えさせられました。僕の役は、そんな皆さんの思いを乗せて走るジョッキーです。全速力で走り切ります。

●津田健次郎コメント

馬が走る、ただそれだけの事なのに･･･競馬に人生を賭ける人々の姿に胸が熱くなる。競馬には沢山の人が関わり、血が継承され、様々なドラマが生まれては消えていく。そんな物語に参加出来る事を嬉しく思います。素敵なスタッフの皆様、豪華キャストの皆様とご一緒出来る事に心が躍ります。『ザ・ロイヤルファミリー』どうぞ宜しくお願い致します。

●吉沢悠コメント

今回の相磯という役を演じることで、私の知らなかった“馬主さんの景色”を見られることに、興奮しています。関係者でなければ入ることのできない場所・会えない人たちとの出会いはこのドラマでないと体験できないものです。競⾺はレース以外にも関わる人たちが沢山いて、⾺との絆、⾎の継承と心揺さぶる物語がある世界なんだと、原作を読んで感動しました。10⽉の⽇曜劇場でこのドラマをお届けできることを楽しみにしています。