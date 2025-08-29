巨人の山崎伊織投手（２６）が２９日の阪神戦（甲子園）で３年連続となる１０勝目を目指して先発する。甲子園では通算７試合に登板して、０勝３敗と白星がないが「今の自分のベストが出せるかどうかだと思う。甲子園で勝ったことがないので、勝てるように頑張ります」と闘志を燃やした。

ここから一気に勢いをつける。前回１５日の阪神戦（東京Ｄ）では４回４失点で降板し、疲労を考慮されて、翌１６日に出場選手登録を抹消された。今季はここまで１９試合に先発して９勝３敗、防御率１・７３とエース級の活躍でチームを引っ張っている。首位・阪神とのカード頭で２週間ぶりに復帰する。「少し自由な時間をいただいて、その中で今シーズンを自分の中で振り返り、ここからのピッチング、よりよいものにしようと過ごしました」

２８日はＧ球場でキャッチボールや短距離ダッシュで調整した。阪神戦は今季４試合で１勝０敗、防御率２・８６。「阪神打線は１番から５番まで固定されたチームで、その中で出塁をしっかりしてくるチームなんですけど、相手のことより、自分自身ベストのパフォーマンスをすることを心がけたいです」。自身の快投でチームに追い風をもたらす。（水上 智恵）