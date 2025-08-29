Ｊ２ジュビロ磐田は３１日、アウェーで大分と対戦する。右サイドバックでの先発が濃厚なＭＦ為田大貴（３２）が育成年代から在籍した古巣を下し、今季３度目の３連勝を呼び込むことを誓った。

個人的な感情は胸にしまい込む。大分にはＵ―１８から所属し、１２年に正式にトップに昇格。１５年まで過ごした。「感謝しているし、お世話になった方、今でもお世話になっている方もいる。スタジアムや人には思い入れがある」としつつも「今はジュビロの一員」ときっぱり。古巣に牙をむく覚悟はできている。

右サイドで縦関係を組んできたＭＦクルークスがＪ１横浜ＦＭに移籍。前節の富山戦（２３日、２〇０）は角昂志郎（２３）が右ＭＦに入った。「相手の目線を変えられるのが昂志郎の良さ。より流動的になった」。足元の技術がある新相棒とのコンビネーションで今後も助っ人の穴を埋めていく構えだ。

連勝のチームは勝ち点４４で７位。プレーオフ圏の６位・仙台とは勝ち点２差と背中は十分見えている。「自分たちが積み上げたものを見せられれば」と為田。５月以来の３連勝を演出し、上位に食らいつく。

〇…Ｊ１岡山から期限付き移籍で加入したＭＦブラウンノア賢信（２４）が大分戦で磐田デビューを狙う。「チャンスがあったら、出せるものを全部出して勝利に貢献したい」。２４日にはＪＦＬヴィアティン三重との練習試合に出場し１得点。「攻撃でも守備でも走れる、スピードを武器にしているので見てほしい」と強調した。ジョン・ハッチンソン監督（４５）も「チームにいい物をもたらしてくれる」と新戦力に期待を込めた。