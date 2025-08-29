子どもも選手も「育てるなんておこがましい」…リーダーが身につけるべき「教育の本質」【岡田武史×工藤勇一】

熱心でまじめな親や上司ほど、子どもや部下をつい「育てよう」としてしまう。しかし、対談集『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）』を出版した、元サッカー日本代表監督の岡田武史氏と、元横浜創英中・高等学校校長で教育アドバイザーの工藤勇一氏は、「それではうまくいかない」と語る。リーダーがやるべき、本当に大事なことを二人に教えてもらった。

「選手を育てる」なんておこがましい

岡田 僕は監督時代、コーチに「選手を育てるなんておこがましい。育つ邪魔をしないことだ」と伝えていました。これは、僕自身の反省を踏まえてのことです。

例えば、2003年に横浜F・マリノスの監督になったばかりの頃、僕はいつも試合の翌日、編集した試合のビデオを選手たちと一緒に見ていました。

僕が一番前に座って一つひとつのプレーにコメントし、自分の考えを選手に伝えていたのです。監督経験が浅かった頃は、「ここはパスすべき」「ここはドリブルすべき」といった“べき論”で話をしていました。要は選手の、チームの欠点を直そうとしていたのです。ところが、それではどうも選手の動きが良くなっていかない。

当時、僕は「中盤ではシンプルにパスをつなげ」と言っていましたが、時にはドリブルの方が効果的な場面もあります。それは試合中、ボールを持っている選手が主体性を発揮すべき場面です。

でも、そこでミーティングでの僕の“べき論”が頭に残っていると、明らかにドリブルの方がいい場面でも、ボールを持った瞬間「パスか、ドリブルか」と考えてしまう。サッカーではその0.5秒、0.6秒の遅れがチャンスの芽を失うことにつながります。

選手にそう考えさせてしまうこと自体、自然体ではない。そう気づいて以降、僕は選手に対し「このパス、いいね」という言い方をするように変えていきました。同時にドリブルのシーンも見せて、「これ、いいドリブルだね」とポロッとつぶやくわけです。

すると選手たちは、「ドリブルでもいいんだ」ということが頭にスッと入り、状況に応じて身体が自然に動くようになっていったのです。

当時の経験を踏まえて、教育の現場でも「生徒を育てるなんておこがましい」とコーチたちに伝えているんです。嬉しいことに、今ではFCI（FC今治高校里山校）には工藤先生をはじめ、教育への強い使命感を持ったコーチが集ってきてくれています。

でも、真剣で真面目だからこそ責任を背負い込んでしまうコーチもいます。教える大人側が強い使命感を持つのはいい。でも、「生徒を良い方向に変えなくては」と踏み込みすぎると、主体性を奪うことになりかねません。

コーチは生徒が自ら目標を定めて、自らチャレンジする過程に寄り添い、一緒に間違え、一緒に成長していけばいい。手取り足取り、先回りして教えるのは「教育」とは呼べないと思うのです。

子どもの主体性を削いではいけない

工藤 わかります。今、岡田さんがおっしゃったことは、僕が初めて教壇に立った頃からずっと考えてきたことです。教育の目的って何だろう？ それをどんなふうに言語化していけば若い教員にも伝わるのだろう？ と、あの手この手を試してきました。

ずっと考えてきたのですが、つまるところ今、岡田さんが言った「育てるなんておこがましい」という表現に集約される気がします。

子どもは生まれた時から全員が主体的な生き物で、主体性のない子どもなんて一人もいない。自分に息子が生まれた時、その通りだと思いました。興味があるものに手を伸ばし、ハイハイできるようになったら好奇心のまま、進みたいところに進んでいく。

岡田 本当にそうですね。僕の時もそうでした。

工藤 でも、自分の思うままに生きる赤ん坊が、小学生になったとたん、親から「うちの子は人に指示されないと何もできないんです」とか、「うちの子は勉強の仕方が分からないんです」とか、「先生、厳しくやってください」などと言われるようになってしまう。

あれほど勝手なことしかしなくて、言うことを聞かない赤ん坊だったのが、いつの間にか「言うことを聞かされてしまう」子どもになっているわけです。

つまり、親のしつけや学校の先生たちの後天的な教育によって、子どもの姿が数年間であっという間に変わってしまう。

でも、本当は子どもの主体性を削がないことが教育の本質だし、「子どもが勝手に育っていくことをどうやってサポートするか」が大人のやるべきこと。その支援の技術を学び、身につけているのがプロの教員であり、プロのコーチだと思うのです。

「育てなければ」という呪いから自由になる

岡田 結局、スポーツの世界でも同じなんですよね。「子どもは育てられない」と言いながら、サッカーの世界においては、もちろん育てるために教えてきたわけです。

キックの蹴り方、ポジションの取り方、メンタルコントロールの方法……いろいろ伝えてきました。だけど、そこで「育ててやろう」と思うと、だいたいうまくいかない。

僕がFCIの入学式で語ったように、僕は自分の子にサッカーを上手に教えられませんでした。「うまくなってほしい」と願うあまり、あれもこれもやらせようと思い込みすぎてよけいなことを言いすぎ、やる気を失わせてしまった。

本当なら、本人がやりたいことに対してヒントを出すくらいの感覚でいればよかったのに、できなかったのです。

でも、今こうやって学園長になって、日常的に校内を歩いていると、コーチの中にまだ「この子たちを育てなきゃいけない」という強迫観念が残っているように感じる時があります。もっと気軽に、「子どもが育つ手伝いをする」くらいの感覚がいいのではと思うのですが。

工藤 僕も、若い頃はやっぱり「子どもたちを育てよう」と思っていました。その感覚は長い間、抜けなかった。それは僕も含め教員の中に、「子どもたちが自分たちの働きかけによって成長していった、立ち直っていった」という経験と自負があったからです。

子どもたちや保護者の方々から「先生のおかげでこうなれました」と言われて、素直に喜んでいた時期が僕にもありましたし、今も喜ばないわけではありませんが、生徒には、今はこう伝えるようにしています。

「その気持ちは嬉しいけど、そうじゃないんだよ。君自身の中に可能性があっただけ。それをちゃんと覚えておいて」と。

なぜそう伝えているかというと、その子がもし「自分の人生が変わったのは先生のおかげ」と本気で思ってしまったとしたら、その後の人生においても、僕のような存在を求め続けることになるかもしれないからです。

一人で生きていくための環境をつくる

岡田 なるほど。

工藤 「誰か先生役、コーチ役の人がいてくれないとうまくいかない」と考える人間にはなってほしくない。

つまり、「自分が成功したのは先生のおかげです」という言葉は、本当は美しくも何ともなくて、「自分の力で物事を考えられるようになったのは、先生がきっかけをくれたからです」くらいでいい。そこには主体性がありますから。

だから、面と向かって「自分がこういう結果を出せたのは、先生のおかげです」なんて言われたら、僕は「カンベンしてほしいなあ」と思ってしまいます。

学校の先生の中には、「生徒が『先生のおかげです』と、卒業式で涙を流してくれるのが自分の生きがい」と言う人もいます。でも、それでは薄っぺらいと思うのです。僕たちは、生徒や親御さんに感謝されるために仕事をしているわけではありませんから。

その子が自分に感謝してくれなくても、その子が一人で生きていくための環境づくりができればいい。良かれと思って子どもの教育に手をかける先生のもとでは、岡田さんの言うキャプテンシップを持ったリーダーは育っていかないと思います。

