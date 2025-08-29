◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

金田久美子（３６）＝スタンレー電気＝が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６９をマークし、３打差７位で好発進した。前週まで２週連続で予選落ちも、函館の１００万ドルの夜景を観賞しパワーチャージ。２０２２年樋口久子・三菱電機レディス以来のツアー３勝目へ輝く。永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝が７アンダーで単独首位。アマチュアの中沢瑠来（るな、２２）が２打差３位につけた。

苦戦が続いていたグリーン上で、金田に笑顔が戻った。「パッティングが入ってくれた。後半に６メートルぐらいのが久しぶりに入って、そこから連続で長いのが入った」。今週からパッティングの握りを変えたことが奏功。両腕とパターの一体感が生まれ、１３番から３連続バーディーを奪った。

前週まで２週連続で予選落ちし「マジで落ち込んでいた」。２５日に脇元華と函館山に足を運び、５分だけ夜景を満喫した。「初めて行った。キラキラしていてきれいだった」。つかの間の、１００万ドルの気分転換。「腐っちゃダメだ」と心に誓った金田のゴルフも、輝きを取り戻した。

１４日で３６歳になった。「最近開き直ってきた。年齢は気にしないことにした」と口にした。３年ぶりの優勝が見える位置で初日を終えた。「あと何年ゴルフができるか分からないけど、今を楽しみたい。ゴルフができることが当たり前じゃないと思うようにしている」。目の前の一打を大切に、今を生きる。（高木 恵）