枝豆の好きな食べ方は？＜回答数 23,366票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第271回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「枝豆の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:枝豆の好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
枝豆の人気レシピ ニンニク香るペペロンチーノ by増田 知子さん
【材料】（2人分）
枝豆 1袋
塩 小さじ 1
ニンニク(みじん切り) 1片分
赤唐辛子(刻み) 1本分
酒 大さじ 2
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1
【作り方】
1、枝豆は塩でよくもみ、水洗いし水気をきる。
2、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ弱火にかけニンニクの香りがたったら、強火にして(1)と赤唐辛子を加え炒める。
3、酒を加えフライパンに蓋をして中火で7〜8分蒸す。最後に塩コショウで味を調え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
