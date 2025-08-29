「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）

乗ってきた！４位・広島が約３カ月ぶりの４連勝で２位・巨人に２・５差と上位へ急接近。１６安打８得点の猛攻をけん引したのは１番・中村奨成外野手（２６）だ。ダメ押し２ランを含む４安打の大暴れ。投げては先発・高太一投手（２４）が６回３失点で３勝目を挙げた。広陵の先輩後輩であり、新旧背番号２２番コンビがチームを同一カード３連勝へと導いた。

まだ何者でもない時からお互いを知っている。汗を流し、土にまみれた青春の時を経て、２人はマツダスタジアムのお立ち台に立った。高が「隣にいる優しい先輩のような方が声をかけてくださるので堂々とできています」と、視線を横に向けると中村奨も「すごく棒読みだけど、かわいい後輩です」と反応。大歓声の中で広陵コンビの笑顔がはじけた。

先輩・中村奨がチームに流れを呼び込んだ。１番打者として１０戦連続スタメン起用されると、初回の１打席目で中前打を放った。「１打席目の入りはより意識している」という中で出塁すると、末包の左越え適時二塁打で先制の生還。日米通算２００勝を懸けてマウンドに上がった相手先発・田中将攻略に一役買った。

さらに１−２の二回１死満塁では遊ゴロが相手の失策を誘って同点の打点をマーク。四回には右前へ落とす二塁打、六回にも右前打を放って猛打賞とした。

極め付きは６−３で迎えた七回２死一塁での５打席目のダメ押し６号２ラン。船迫の直球を粉砕し、「追加点がほしかった。最高の結果になって良かったです」と大粒の汗を拭った。

先輩の後押しを受け、後輩・高も奮闘。二回に岸田に一時逆転２ランを浴びるも、強気の投球は健在だった。四回は先頭・岡本に四球を与えるも岸田、リチャードを連続三振に斬るなどしてピンチの芽を摘み、自身初の巨人戦で勝利をつかんだ。

これで無傷の３勝目。黒星なしでプロ初勝利からの３連勝は大瀬良、床田、森下でも成し得なかった快進撃だ。今をときめく左腕は「あれだけ得点をしてくれたので、もう少し（長いイニングを）いきたかったけど、最低限投げられてよかったです」とうなずいた。

中村奨と高の２人は広陵の２学年離れた先輩後輩の間柄。後輩の登板日に８月２度目の４安打とした先輩は「打てなかったら何言われるか分からないので、しっかり頑張りました」と頭をかいた。

これでチームは５月１６日以来、今季４度目の４連勝。上位の背中もはっきり見えた中、「まずはＡクラス入りしてＣＳいけるように。新旧２２番コンビで頑張ります」と２３年まで２２番を背負っていた中村奨は言った。勢いづく鯉には成長著しい広陵コンビがいる。