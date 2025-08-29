大分県日田市吹上町に、民泊施設「日田グリーンツーリズム花の木」が開業した。営むのは地元の穴井久満さん（70）と厚子さん（67）の夫婦。施設は、厚子さんの実家だった家屋を活用し、敷地では農業体験ができる。提供する食事も日田になじみの料理を取り入れてこだわり、市内外の宿泊客に向け「日田の自然や文化、伝統料理を存分に楽しんで」とPRする。 （稲葉光昭）

5月に開業したばかり。市内を流れる花月川近くの築50年超の落ち着いた趣の家屋を、1日1グループが貸し切って寝泊まりする仕組み。宿泊客は座敷や居間でくつろぎ、縁側から和庭も楽しめる。裏の畑で無農薬栽培するナスやカボチャ、ジャガイモ、ズッキーニの収穫体験もできる。

料理好きの夫婦が、特に力を入れるのは食事だ。採れたての野菜を用いた天ぷら、自家製ローストビーフという人気のメニューを用意。さらに「ここでしか味わえない郷土の味を堪能してほしい」（久満さん）と、日田の家庭ではお盆の定番である「たらおさ」の煮物、アユの塩焼き、ゴボウやシイタケなどの具が入ったそうめん−という地元ならではの品も。コース料理として宿泊客に振る舞う。

8月上旬に、報道関係者向けに試食会を実施。ナスのすり流しや、サトイモのあんかけなどを含め、全13品が紹介された。厚子さんは「旬の食材を組み合わせ、季節感を出すことを心がけたい」。久満さんは「自分のセカンドハウスのようにのんびりと過ごしてほしい。リピーターを増やし、いずれ四季折々の日田を体験してもらえるようになるのが目標」と抱負を語る。

宿泊料金は、1泊2食付きで1人2万円（今年12月20日までは1万5千円、いずれも消費税は除く）。宿泊のほか、久満さんが詳しい山菜採りや林業の体験などを希望する人には、別途料金メニューを案内する。

問い合わせは、久満さん＝090（5932）9028。