アフリカは大きな成長の可能性を秘める一方、貧困など多くの課題を抱えている。日本はアフリカの課題解決にも資する支援を継続し、互恵関係を築きたい。

日本とアフリカ諸国の首脳らが集まる第9回アフリカ開発会議（TICAD）が横浜市で開かれた。

TICADは日本が主導したアフリカ支援の枠組みで、世界に先駆けて1993年に始まった。6年ぶりに日本で開催された今回は49カ国が参加した。

石破茂首相は、インドや中東諸国と連携してアフリカの経済成長を後押しする新構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を提唱した。

若者や女性の能力向上や雇用確保が成長の鍵になるとして、今後3年間で30万人の人材育成に取り組む考えだ。成果に期待したい。

アフリカの人口は約15億人で、世界最大のインドや中国を上回る。2050年には約25億人に増え、世界の4分の1に達する見通しだ。近年は経済成長が見込める「最後のフロンティア」として、世界の注目が高まっている。

中国は昨年開いたアフリカとの会合で、3年間で7兆円超の拠出を表明した。米国のトランプ政権が国際開発局を通じた対外援助を停止するのを横目に、アフリカへの接近を強めるとみられる。

ロシアや韓国、中東諸国なども関係強化を図っており、アフリカは支援の相手を選べる状況にある。

アフリカ側にとって「内政不干渉」を掲げる中国の協力は、民主化などを支援の条件に付ける欧米よりも応じやすいようだ。

一方で中国から過剰な融資を受けた国が返済に行き詰まり、インフラの権益を中国に譲り渡すなど「債務のわな」に陥る事例がある。

財政状況が厳しい日本は援助の金額では中国に太刀打ちできない。政府開発援助（ODA）予算は90年代のピーク時から半減している。

TICADでも石破首相は支援総額を表明しなかった。「援助から投資へ」をキーワードに、民間投資や人材育成を通じてアフリカの成長に力添えするのは妥当だ。

アフリカの成長を日本に取り込むには民間投資が欠かせない。しかし23年末の直接投資の累計は約80億ドルで、ピークだった13年の約120億ドルを大きく下回る。

日本企業が投資に二の足を踏む要因は、現地の不安定な政情や治安、行政手続きの不透明さ、インフラの未整備といった問題にある。

日本政府は30年を超える協力で培った信頼を生かし、こうした問題の改善をアフリカ諸国に促すべきだ。経済支援とともに、民主主義や法の支配、人権尊重を定着させ、持続的で質の高い成長を共に目指したい。

国際社会と協調し、アフリカ各地の紛争解決に貢献することも重要な役割だ。