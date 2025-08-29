¡Î·§ËÜ¸©¡ÏÆÃ¹¶¤Ø¡¡»ÑÊÑ¤¨¤¿¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡×¡¡¿ÍµÈ³¤·³¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ÎÎý½¬µ¡¡¡¶ÓÄ®¤Ç´ë²èÅ¸¡¢31Æü¤Þ¤Ç¡ÖÊâ¤ß¤«¤éÊ¿ÏÂ¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿ÍµÈ³¤·³¹Ò¶õ´ðÃÏ¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¶ÓÄ®¤Î¡Ö¤Ò¤ß¤Ä´ðÃÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¤¤À¤¤¿§¤ÎÅÉÁõ¤ÈÊ£ÍÕ¼°¤Îµ¡ÂÎ¤«¤é¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿µìÆüËÜ³¤·³¤Î¡Ö¶å»°¼°Ãæ´ÖÎý½¬µ¡¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¡£¼ê¼ÆÃÒÀ²´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÎý½¬µ¡¤«¤éÆÃ¹¶µ¡¤Ø¤ÈÌò³ä¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡ØÀÖ¤È¤ó¤Ü¡Ù¤ÎÊâ¤ß¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤òÃÎ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡¡Willow¡Ê¥¦¥£¥í¡¼¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Èô¹Ôµ¡¡×¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÖ¤È¤ó¤Ü¤ÏÏ¢¹ç¹ñÂ¦¤«¤é¡ÖÌø¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë°Å¹æÌ¾¡ÖWillow¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÍµÈ³¤·³¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢1944Ç¯¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤«¤éÌó6Àé¿Í¤ÎÈô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¹¶·±Îý´ðÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ÀÖ¤È¤ó¤Ü¤Ç·±Îý¤·¤Ê¤¬¤éËÜÅÚ·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£½ªÀï»þ¤Î´ðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢96µ¡¤ÎÀÖ¤È¤ó¤Ü¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞÁ°Ä®¤ÎÂçÅáÀöÊ¿ÏÂµÇ°´Û¤«¤éÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤È¤ó¤ÜÅëºÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖÅ·É÷¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à½êÂ¢¤Î¼çÎØ¡¢ÆÃ¹¶¤Î¤¿¤á¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿250¥¥íÇúÃÆ¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¡ÊÂçÊ¬¸©±§º´»ÔÊ¿ÏÂ»ñÎÁ´Û½êÂ¢¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤à¼Ì¿¿¤ä¼ê»æ¤Ê¤ÉÌó30ÅÀ¤Î»ñÎÁ¤È¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÀ½Â¤³«È¯¤ÎÎò»Ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÌó50ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎADBC¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤ÇºÇ¸å¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿¶îÃà´Ï¡Ö¥¥ã¥é¥Ï¥ó¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¤Ç´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£ÀÖ¤È¤ó¤Ü¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤¬¤¢¤ëÂ¾¤Î»ÜÀß¸«³Ø¤ÏÍÎÁ¡£¤Ò¤ß¤Ä´ðÃÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡á0966¡Ê28¡Ë8080¡£¡¡¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë
