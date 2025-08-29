米国の関税措置を巡り、国や長崎県と、県内の企業や業界団体がその影響や対応策について協議する意見交換会が28日、県庁であった。企業側は現時点で目立った影響は出ていないとした上で、米国の景気悪化による将来の売り上げ減少などを懸念する声が相次いだ。支援策や関税措置を丁寧に説明するよう求める意見も出た。

意見交換会は経済産業省や農林水産省、国税庁の各省庁と県が開催。県内の三つの経済団体と5事業者が参加した。

水産加工会社の幹部は来年の輸出分に関し、米国の輸入業者から関税の一部を負担するよう求められていると説明。米国の経済悪化による外食産業の低迷を想定し、欧州など米国以外の販路拡大を検討していることから「新たな市場開拓への手厚い支援をしてほしい」と求めた。

県中小企業団体中央会の幹部は、物価高と人件費の高騰が企業経営を圧迫していると指摘。価格転嫁を進めているものの、関税措置の影響で「今後、国内の輸出企業から値引き要求をされる可能性がある」として、公正取引委員会による監視強化を要求した。県商工会連合会の幹部は、関税の仕組みが複雑で、情報収集が困難なため「情報を分かりやすく、タイムリーに提供してほしい」と要望した。

経産省の古賀友一郎副大臣は会合後、記者団に「産業や雇用面でさまざまな影響が出てくれば、追加の支援策に取り組んでいきたい」と話した。

（一ノ宮史成）