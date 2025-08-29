新車235万円！ トヨタの「“新”ステーションワゴン」が魅力的！ 「リッター約30km」の超低燃費×スタイリッシュデザイン採用！ ちょうどいい「カローラツーリング」最新モデルとは

ハイブリッド仕様オンリーに進化！ 「カローラツーリング」

トヨタは、人気のステーションワゴン「カローラツーリング」の一部仕様変更を発表しました。同車は、2025年5月19日より販売が開始されています。

トヨタの定番かつ中核車種であるカローラシリーズ。

今回の一部仕様変更ではどのような点が変わったのでしょうか。

魅力ありすぎる「カローラツーリング」

トヨタ「カローラ」は、1966年11月に初代が登場。発売当初は「2ドアセダン」のみでしたが、1967年5月に「4ドアセダン」と「2ドアバン」タイプが追加でラインナップされています。

カローラに乗用のワゴンモデルが登場したのは1982年のこと。その後、1987年に2代目、1991年に3代目カローラワゴンが発表されます。以後、「カローラフィールダー」へと引き継がれました。

現行型は通算12代目。2018年6月発売の現行「カローラスポーツ」を皮切りに登場し、全車が3ナンバーボディに変更されたほか、TNGAプラットフォームによる基本性能の向上、先進機能「トヨタセーフティセンス」の搭載、内外装デザインの刷新などを実施。

カローラツーリングは、カローラスポーツの発売から遅れること1年と3ヶ月後の、2019年9月に登場しました。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mm。従来のカローラフィールダーよりも大きなサイズとなりました。

2022年にはパワートレインを刷新したほか、トヨタセーフティセンスの機能向上などを図っています。

そして今回の一部仕様変更では1.5リッターガソリンモデルが廃止され、すべてのグレードが1.8リッターハイブリッドモデルで統一されました。

同じく、改良が発表された「カローラセダン」や「カローラスポーツ」も全車がハイブリッドに仕様変更。カーボンニュートラルの実現に向けてカローラシリーズ（ハイパフォーマンスモデル「GRカローラ」を除く）すべてがハイブリッド専用モデルになりました。

燃費性能（WLTCモード）では、軽量で安価な「X」グレードで29.5km／L、中級の「G」グレードで29.3km／L、装備が豊富で太めのタイヤ装着の「W×B」グレードでも27.3km／L程度と、大変優秀な数値をマークしています。

また、全グレードのドアミラーとシャークフィンアンテナのカラーがブラックに統一され、スタイリッシュな雰囲気にも磨きがかかりました。

安全装備にも改良が加えられ、「ドライブレコーダー（前方）＋バックガイドモニター（簡易録画機能付き）」がW×Bグレードに標準設定。

「ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト」、「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」がW×Bグレード、およびGグレードに標準設定されました。

4WDモデルでは利便性を高める「寒冷地仕様」が標準装備となり、寒冷地でも扱いやすいクルマにパワーアップしています。

さらにGグレードには「205／55R16タイヤ＆16×7Jアルミホイール」と「LEDフロントフォグランプ」が標準装備化されました。

一部仕様変更されたカローラツーリングの販売価格（消費税込）は235万9500円から334万2900円です。

仕様変更に伴い販売価格も改訂されていますが、昨今の価格上昇傾向を考えれば、比較的リーズナブルな価格設定だといえるでしょう。