佐賀県競馬組合（鳥栖市）は同市の佐賀競馬場に競走馬のふんを堆肥にする施設を新設し、生産した堆肥を近隣の農家などに無償提供している。馬ふんの処分コスト低減と地域農業への貢献が目的。組合によると、競馬の主催者が堆肥を自ら生産し、無償提供する取り組みは全国初という。

約700頭の競走馬が飼育されている同競馬場では、馬房に敷くワラなどを含む馬ふんが1日12トン排出される。これまでは46％を県内外の堆肥生産業者が回収し、残りを焼却処分していたため、年間約7千万円のコストがかかっていた。

組合は競馬場南側の旧駐車場に、約3億1500万円をかけて堆肥を生産する施設を整備。面積1225平方メートルの鉄骨平屋で、1次・2次発酵槽、悪臭吸着槽、ストックヤードなどの14区画に分かれている。区画の出入り口を覆うビニールカーテンや排気設備で臭気対策を取り、水分を流出させない排水対策も施している。

施設は3月に完成し、4月から馬ふんの搬入を開始。約3カ月かけて堆肥を作り、7月から無償提供を始めた。年間で全体の4割に当たる1640トンの馬ふんを原料に、656トンの堆肥生産を見込んでおり、約1400万円の経費節減につながるという。

土壌改良材に適した堆肥で、現在は事前登録した県東部（鳥栖市、神埼市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ケ里町）の農家などを対象に毎週木曜日に無償提供している。今後、需給状況を見ながら県西部にも拡大する方針。来場者向けに特定の競馬開催日に2キロ入りの小袋を数量限定で無料配布する計画もある。

組合の生駒健一郎総括監は「捨てていた競馬場の馬ふんを堆肥化し、近隣の農業に寄与できることを喜んでいる。活用していただけると幸いだ」と話した。 （前田絵）