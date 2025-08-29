2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」内、8月30日（土）夜9時50分ごろより放送する24時間テレビ48ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」。

黒柳徹子の青春時代を描き、黒柳徹子役を芦田愛菜が演じる。好奇心旺盛な若き日の徹子が、「なりたい自分」に辿り着くまでたくさんの挫折や失敗を経験して、NHKの専属女優になるまでの青春と家族の物語。

子どもの頃から落ち着きがなく、興味のあることに夢中になると周りがまったく目に入らない、猪突猛進な行動力で女学生時代も数々のハプニングを起こしていく徹子。それでも、バイオリニストである父の言葉を信じ、何か1つ、自分だけの才能を見つけようと、あらゆることに挑戦した。

オペラ歌手、チェリスト、演出家、音楽評論家…。どれも『やりたいこと』ではあるけれど、『なりたい自分』ではなく…。

そんな徹子を辛抱強く見守り続けた母と父。やがて徹子が見つけた、たった1つの大きな夢とは？それは女優になることでも、タレントになることでもなかった――。

日本史上初のテレビ女優・黒柳徹子はいかにして誕生したのか？どのように道を切り拓いたのか？挫折しても失敗しても、自分探しを諦めずに夢をかなえた徹子の半生を描く。本作のストーリーと場面写真をご紹介。

1946年――。戦争が終わって1年、疎開先の青森で母（尾野真千子）と2人で暮らしていた徹子（芦田愛菜）は、やりたいことを見つけるために、母を青森に残して単身上京。東京の香蘭女学校に転校する。

香蘭女学校はキリスト教の学校ではあるものの、もともとの校舎が空襲によって焼けてしまったため、徹子が通うことになったのはお寺の境内にできた仮校舎。聖歌とお経がいっぺんに聞こえる珍しい場所で、徹子の新しい学生生活がスタートした。

おてんばで声が大きくて、思いついたことはすぐに口に出てしまう徹子。興味があることは何でもすぐにやらないと気が済まない性分は、女学校に通い始めても一向に直る気配がなく…。礼儀作法に厳しい香蘭女学校で、徹子は担任の赤木先生に叱られっぱなし。

そんな学生生活の中、徹子の唯一の楽しみは、学校帰りに、禁止されていた映画館に寄ってこっそり映画を見ること。スクリーンに映し出される自由で美しい世界に、徹子はすっかり心を奪われてしまう。ちょうどその頃、徹子はある男性にも夢中になっていて――。

一方、徹子の母・朝は、青森で定食屋を営みながら、東京と青森を行き来する行商でたくましくお金を稼ぎ、東京に念願の新しい家を建築。さらに戦争に行ったきり消息不明になっていた父（小澤征悦）の生存が判明、もうじき日本に帰って来るという。

これでまた家族みんなで一緒に暮らせる！と徹子は大喜び。そして、それまでただやりたいことをやっていただけの徹子の人生に、自分の将来を真剣に考えなければならない時がやってくるが、徹子が選んだ道とは？

■24時間テレビ48ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」概要

放送日時：2025年8月30日（土）夜9時50分ごろ

出演：芦田愛菜 尾野真千子 小澤征悦

原案：黒柳徹子 『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）

脚本：佐藤友治

演出：猪股隆一

プロデューサー：次屋尚 久保田充 大塚英治 金澤麻樹

チーフプロデューサー：荻野哲弘

制作協力：日テレアックスオン ケイファクトリー

製作著作：日本テレビ