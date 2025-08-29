Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が、２８日をもってグループを卒業した。同日、所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが公式サイトで発表した。今後は同社に所属したまま俳優業に専念し、１０月には個人のファンクラブを開設する。

中島はデビュー前の０５年に木村拓哉の主演ドラマ「エンジン」（フジ系）でドラマ初出演するなど、グループよりも俳優としての活動が先行。１７年のスポーツ報知のインタビューでは「どうしてもアイドルをしていると『キラキラしている』『華がある』と言っていただける。そこのエゴだったりは、お芝居では要らない」とアイドル業との両立への葛藤を口にしていた。

転機となったのは、１３年のＴＢＳ系「半沢直樹」。実直な銀行員を演じ、繊細で癖のない演技が評価された。「普通の役で出られたのが大きかった。あえて普通になる、溶け込むということを学べた」と手応えとともに、芝居への熱が加速していった。

２２年フジ系「純愛ディソナンス」では、生徒と禁断の愛におちる教師役で新境地を開拓。２３年の主演映画「＃マンホール」はベルリン国際映画祭に正式招待され、活躍の場を着実に広げていた。役者一本に絞る不退転の覚悟の先での飛躍が注目される。（奥津 友希乃）