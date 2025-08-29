◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）

今週２重賞の出走馬が２８日確定。第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（３１日、中京）で田口貫太騎手（２１）＝栗東・大橋厩舎＝はタマモイカロスに騎乗。先週ＪＲＡ通算１００勝を達成した勢いでＪＲＡ重賞初勝利をつかむ。

節目の記録達成の勢いに乗り、進化を続ける３年目の若武者がＪＲＡ重賞初制覇に挑む。２３日の中京１２ＲでＪＲＡ通算１００勝を挙げた田口は一つの区切りを迎えて「達成できて良かったなと思うし、もっともっと勝ち星を積み重ねられるように頑張りたい」と気を引き締めた。

３月２日に地方の勝利数と合わせて１０１勝に達し、減量特典の適用が終了。４、５月は月間２勝と壁にぶつかったが、今春から西塚、岩田望の紹介で理学療法士の監修のもと、肉体改造に着手した。毎週火曜日に、騎乗姿勢の安定に重要な腸腰筋や背筋を鍛えるトレーニングなどをこなし、フィジカル面を強化。「あまり意識していなかった部分もあり、新しいことを取り入れられている。その効果が騎乗にも少しずつ出ているんじゃないかと思う」と成長を実感する。８月はここまで５勝を挙げ、再び飛躍への足がかりをつかんでいる。

先週の新潟２歳Ｓは２着。今週はキャリア３戦のタマモイカロスと参戦する。初騎乗だが映像で特徴を把握し、「レース自体は堅実。リズム良く走れればいい脚を使ってくれるのでは」とイメージ。「自分のことは気にせず、馬の能力を全て発揮できる競馬ができれば。そのなかで自分の結果がついてくるように」。地道な努力に裏付けられた自信を胸に、平常心でタイトルを奪取する。（山本 理貴）

減量卒業しても丸刈りはそのまま

○…気になるのは、もはや田口のトレードマークとなった丸刈りからの卒業。通算１００勝を機にヘアスタイル変更の可能性も示唆していたが、「まだ師匠（大橋調教師）と話していないので分からない。金髪にしたいとか冗談で言っているけど、普通に伸ばして普通の髪形でいい（笑）」。とりあえずは現状維持の方向だ。