今日8月29日（金）よる7時〜8時54分（※一部地域を除く） 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10 2時間SP」。

スタジオには、二人芝居「ライフ・イン・ザ・シアター」に出演の堤真一と中村倫也、「24時間テレビ48」からpeco、「24時間テレビ48ドラマスペシャル『トットの青春欠落記』」に出演する松本麗世が登場！

“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザーは、年に一度行われる全国の部隊から約3000名が参加、最大の実弾射撃訓練「総合火力演習」へ。コロナ禍以降は非公開も、今回「沸騰ワード10」で独占解禁！実弾を使ったド迫力の演習にカズレーザーも圧倒されっぱなし!? スタジオの堤、中村もその迫力に大興奮！

現在、世界中から観光客が訪れるという人気沸騰中の世界自然遺産・小笠原諸島の父島にはスタッフが向かい、人気の秘密に迫る！見ると幸せになれるという幻の絶景を見ることはできるのか!?

■“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザー

年に一度開催される自衛隊最大規模の演習である「総合火力演習」。以前は一般公開されていたがコロナ禍以降非公開となっているイベントを、今回特別にカズレーザーが取材させてもらうことに。

番組でこれまで紹介した数々の強力な装備品はもちろん、今回テレビ初登場となる最新鋭の装備品も次々と登場。全国から集結した約3000人の隊員が実弾を使用して実戦さながらに披露する演習を目の前で見学するカズレーザーも、あまりのド迫力に圧倒されまくり！

■世界中から観光客が訪れる“沸騰島”

日本のみならず世界各国から観光客が訪れ、まさに人気沸騰中となっている小笠原諸島・父島。“東洋のガラパゴス”と呼ばれ、世界自然遺産にも指定されているこの島の人気に迫るべく、スタッフが島内各地を取材。

山の中に潜む絶滅危惧種の鳥や、島民でもめったにたどり着けない幻スポットなどを巡りつつ、様々な条件が整った時しか目にすることのできない奇跡の絶景「グリーンフラッシュ」の撮影を狙う！見ると幸せになれるという幻の絶景をカメラに収めることはできたのか!?