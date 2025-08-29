Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が、２８日をもってグループを卒業した。同日、所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが公式サイトで発表した。今後は同社に所属したまま俳優業に専念し、１０月には個人のファンクラブを開設する。異例の発表と同日の“即日卒業”となった中島は、「俳優を主軸に活動したいと決断しました」と理由を説明。グループの他のメンバーもコメントを出し、中島の再出発にエールを送った。

デビューから約１８年、端正なルックスでアイドルだけでなく、俳優やモデル業でも活躍する中島が１０代から青春を共にしたグループから巣立つ決断を下した。

関係者によると、グループ内で具体的に話し合いを始めたのは「８月に入ってから」で、最終的に中島の固い決意を尊重。１７日に中島が主演舞台の千秋楽を終え、３１日にグループで出演予定の音楽フェス「ａ―ｎａｔｉｏｎ」を控えるタイミングでの電撃発表となった。同フェスは、中島以外の７人で出演する。フジ系レギュラー番組「いたジャン！」（水曜・深夜０時１５分）は、収録済みの９月２４日放送まで中島も出演する。

公式サイトで卒業を発表した中島は「グループという恵まれた環境、メンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山（たくさん）ありました。１人の人間として私には何ができるのか考えた時に、お芝居に対する強い思いがありました」と本音を吐露。ファンへは「このような決断をしたこと大変心苦しく思っております。新たなステージでのあらゆる可能性に挑戦しエンターテインメントをお届けしたい」と謝罪や抱負をつづった。

グループは０７年にデビュー後、１１年に森本龍太郎、２１年に岡本圭人が脱退。８人で２０周年に向けた打ち合わせを重ねていた中での中島の「俳優活動に専念したい」という申し出は寝耳に水で、メンバーは「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりました」という。

それでも、家族のように絆を育んだ中島の決断だけに「思いに応える形で門出として送り出し、応援することに決めました」と背中を押した。今後については「僕たちは前だけを見て、最高の２０周年にファンの皆様を連れていきます」と不安を拭うように明るく約束した。

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年に事務所入所。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」に加入。同１１月にＣＤデビュー。１４年「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年「ＷＩＬＤ」で舞台初主演。１７年から３年連続で「ベストジーニスト」受賞。１７年からレギュラーモデルを務める「メンズノンノ」を１２月号で卒業予定。