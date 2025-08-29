◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は３バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの５オーバー７８で１１１位スタートとなった。１番からスタートし、１４番パー５で三つ目のバーディーを奪い、その時点で１オーバーと予選通過を狙える位置で健闘していたが、１５番パー４、１６番パー５で痛恨のダブルボギー。「（現行制度で）最年少の予選通過記録を意識して欲が出てしまいました」と残念そうに話した。

今大会は、いつもキャディーを務める母みゆきさんがガン治療のために服用しているホルモン剤の影響で体調が悪く、ホテルで休養。ハウスキャディーと共に挑んだ。「帯同してくれている母の体調が悪く、主催者推薦をいただいている来週のゴルフ５レディスも出場を辞退しようと考えていた中で、やっぱり、母のために頑張ろう、と思っていました。それなのに、最後にやってしまって、情けないです」と弥勒は肩を落とした。

予選通過ラインとは５打差。「母のためにも、もっと頑張りたかった。明日、気持ちを入れ直して、また、頑張ります」と１４歳の中学２年生は気丈に話した。第２日、弥勒は全力で巻き返しを図る。

永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が１イーグル、５バーディー、ボギーなしの７アンダー６６をマークし、単独首位。１打差の２位に川崎春花（村田製作所）が続く。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。