“石破おろし”が加速する中、政局のカギを握るのが、自民党に残存する唯一の派閥・麻生派を率いる党最高顧問・麻生太郎元首相（84）である。公には意中の人物を明かしていないが、ここにきて、目をつけ始めた人物とは……。

戦後80年の節目となる今年の終戦記念日も、東京都千代田区の日本武道館では全国戦没者追悼式が営まれた。その式典の中で一部の目を引いたのが、麻生氏の献花後のある振る舞いだ。

「ほかの首相経験者らは自席に近い右手から降壇したのに、麻生氏だけが左手から大回りで自席に戻ったので、やけに目立ちました」（全国紙記者）

実はこの日に限らず、麻生氏の動向は日増しに注目度が高まっている。

政治部デスクが言う。

「8日の両院議員総会では、大方の予想に反し、有村治子総会長（54）が突如として議事の整理を宣言しました。議題が総裁選の前倒しの是非に絞られ、選挙管理委員会でその可否を判断することに。彼女は麻生派に所属しており、麻生氏の意向を受けて前倒しに議論を誘導すべく、事前に森山裕幹事長（80）の了承も取り付けて、当日の総会に臨んだとされています」

森山幹事長の“後任人事”

“石破嫌い”で知られる麻生氏。どうやら、ご本人の思惑通りことは進みつつあるようだ。

「党則は“党所属の国会議員及び都道府県支部連合会代表各1名の総数の過半数の要求があったときは、総裁の選挙を行う”と定めています。カギとなるのは都道府県連の動向で、現状では対応にばらつきがある。総裁選の前倒し実施に至るハードルは高いですが、今回の総会の決定で石破首相への退陣圧力は一層強まったといえます」（前出のデスク）

「党役員の任期が9月に切れるため、石破茂首相（68）は役員人事に着手しないといけません。問題は参院選総括後の辞任を示唆している、森山幹事長の“後任人事”です」（同）

政治ジャーナリストの青山和弘氏が解説する。

「石破首相は周囲に“森山さんは辞めるとは言ってない”と語っており、森山氏を慰留する考えです。ただし、本人の意思は固く、慰留に応じない可能性が高い。そこで今、浮上しているのが幹事長代理などに格下げして党執行部にとどめる案です」

勝ち馬を模索する麻生氏

小泉政権下では、当時幹事長だった安倍晋三氏が2004年の参院選敗北の責任を取って辞任したものの、幹事長代理に就任した。同じ方式で、森山氏を政権運営に引き続き関与させようというのだが、

「その場合も幹事長の後任人事の問題は残ります。結局、人事に行き詰まり、首相が辞任に追い込まれる可能性は否定できません」（青山氏）

総裁選となれば、今のところ小泉進次郎農水相（44）、高市早苗前経済安保相（64）、小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、茂木敏充前幹事長（69）らが手を上げるといわれるが、

「各自、帰趨を制すのは麻生派だと理解しています。ほかの旧派閥が瓦解する中、麻生派は現在も約40人の集団を維持していますから。先月の時点で茂木氏や高市氏が総裁選での支援要請の目的で麻生氏と会談を行ったほか、今月6日には小泉農水相も国会内で30分以上、麻生氏と話し込んでいます」（前出のデスク）

麻生氏自身は現在、勝ち馬を模索し、身内にも意中の候補者が誰か明言を避けているというが、

「麻生氏は周囲に“早く枠組みだけは示さねば”と語っています。頭の中にあるのは、玉木雄一郎代表（56）率いる国民民主党との連立です。国民民主の支持母体である連合傘下の4産業別労働組合を取り込み、選挙でその組織力を活用したいとの思惑があるのです」（同）

連合が「のめる」か

麻生派の源流は宏池会である。宏池会会長だった大平正芳元首相の地盤を引き継いだ玉木氏と“大宏池会”をつくろうというのだ。

「実際、岸田政権下では麻生氏と茂木氏が中心となり、国民民主を連立に取り込もうという動きがありました。一方、菅義偉元首相（76）や森山氏は水面下で日本維新の会との連立を模索しています。麻生氏が菅氏・森山氏を抑え、今後も党内で影響力を維持するためにも、国民民主と連立交渉できる候補者の擁立が不可欠です」（前出のデスク）

この点で重要なのは、連合が「のめる」候補者であることだ。連合は“非自民、反共産勢力の結集”を掲げてきた歴史があり、岸田政権下での国民民主の連立入りにも反対しているが、

「今はトランプ関税で自動車産業などが打撃を受けており、労使協調の機運が高まっています。国民民主の連立入りを容認する可能性はある。とはいえ、連合は消費減税には慎重な立場で、雇用を守るためには、中国と余計なあつれきを生む人物も願い下げ。連合からすると、減税派の玉木氏や対中強硬派の高市氏は首相にふさわしくないのです」（同）

“あの二人のオンナは酒が強いな”

そこで目をつけているのが、小渕優子元経済産業相である。

自民党関係者が言う。

「小渕氏は麻生氏が主導した財政健全化推進本部で本部長代行を務めており、緊縮財政派の一面があります。父親の小渕恵三元首相は親中派で知られていて、小渕氏自身も日中友好議連の事務局長を務めています」

“緊縮財政派”“親中派”という面で、連合も受け入れやすいというのだ。

「そもそも、小渕氏は学生時代から麻生氏とゴルフをプレーするほどの親しい間柄です。彼女の初入閣は麻生内閣の少子化担当相で、第2次安倍内閣では麻生財務大臣の下で副大臣もやりました。また、小渕氏は連合・芳野友子会長（59）とも関係良好です。副総裁だったころの麻生氏は、当時組織運動本部長の小渕氏を介して、芳野氏と何度も酒席を共にしており、“あの二人のオンナは酒が強いな”とご満悦でした」（同）

なるほど、麻生氏との関係に加えて芳野氏とのパイプを考慮しても、小渕氏というカードは十分考えられる。もっとも、ネックは彼女が“ドリル優子”と呼ばれるようになった11年前の政治資金問題だろう。証拠隠滅のために事務所のパソコンのハードディスクをドリルで破壊したとされた一件はいまだに記憶に新しいが、

「彼女は常日頃、親しい人間に“いつかは総理を目指す”と漏らしています。総裁選出馬のチャンスが巡ってくれば、拒絶はしないでしょう。それに衆院議員の任期はあと3年ある。彼女が選挙前に不人気ならば、再びクビをすげ替えてしまえばいいという声もありますしね」（同）

相変らずの永田町の論理である。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載