まさかの史上最高値更新である。日経平均株価が上げ潮だというのだが、相も変わらず庶民の生活は苦しいままだ。投資に流れているはずの膨大なマネーは、いったいどこへ消えてしまったのか。不可思議な日本株の高騰にまつわる「四つの深層」をお届けする。

前編【「"日本経済が復活した"と考えるのは間違い」 日経平均"急騰"のカラクリ けん引する「四つの業界」とは】で報じた通り、日本の株価市場は"欧米頼み"なのだが、もっとも憂慮すべきは、トランプ大統領の動向である。

赤澤亮正経済再生担当相が日米関税交渉を決着させたとはいえ、今後ベッセント財務長官による四半期ごとの状況検証が行われることになっている。

8月18日の日経平均終値

「キチンと日本が米国との約束を履行しているか否か。それが果たされなければ、関税が25％に戻される可能性があるのです」

とは、ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏。

「特に私が懸念しているのは、『米国産米の輸入』と『米国車の販売』が履行されるかどうかです。それらが日本国内で売れない場合、トランプ氏が再び関税引き上げなどの強硬姿勢に出る可能性があり、いわゆる“ちゃぶ台返し”の事態も想定される。次の確定時期は11月ごろとみられていますから、投資家たちも注目しています」

もともと日本人の嗜好に合わないゆえ、米国産米やアメ車は受け入れられてこなかった。あと数カ月で劇的に需要が増える可能性はなきに等しいことを思えば、トランプ氏から再び関税を吹っかけられるという、まさに「11月危機説」が現実味を帯びてくるわけだ。

「ちょっとやそっとじゃ円高にはならない」

また一連の関税交渉では、日本が総額80兆円にも及ぶ額を、アメリカへ投融資することも決まっている。

トランプ氏がディールによる成果だとして、“すべてがアメリカ国民のために使われる”と胸を張ったのをご記憶の方も多いだろう。

再び関税の税率が変更されないためにも、日本はアメリカに“送金”の約束を果たしていくしかない。

だが、このことは決してトランプ氏にしてやられたわけではないと、マネックス証券チーフ・ストラテジストの広木隆氏は言う。

「日本だけで5500億ドル、続く韓国も3500億ドルの投融資を約束させられました。トランプ氏は“アメリカに金を持ってこい”と主張しているのです。強盗みたいなものですが、いずれにしろ日韓合わせて9000億ドルをアメリカに投資、もしくは融資をしなくてはいけないことになりました。となれば、これから確実にドルの需要が増えてきて、ちょっとやそっとじゃ円高にならない。『ドル高円安』の基調がしばらく続いていくと思います。この円安が日本企業にとっては、業績回復の一番分かりやすい要因になると思います」

「日本にとっては良いディールだった」

こうした市場の見通しが今回の株高につながったとして、広木氏はこう話す。

「来期の日本企業は業績が回復するだろう。だったら今、日本株を買っておこうとの投資家心理が働いた可能性は高いでしょう。トランプ氏が日本に要求した投資利益のうち9割は、アメリカが得ることになっていますが、実際のところ投資額は5500億ドルの1割に過ぎません。残りは融資と融資保証です。融資とは単に資金を貸すわけではなく利息をもらえる。日本からアメリカへの投融資ではいったん円をドルに換えることになるので、ここでも円安効果が生まれます。それに加えて、融資分に関しては利息をつけて返してくれるので、日本にとっては良いディールだったと思うのです」

とはいえ、少なくともトランプ政権が続く限り、日本経済は綱渡り状態が続く。

その元凶は、なりふり構わぬ自国優先主義を打ち出し、世界経済を混乱に陥れているトランプ氏である。

「いわゆる“トランプ現象”が生まれた背景は、日本と同じくアメリカ国内で格差が拡大していることです。イーロン・マスクやザッカーバーグのような起業家が巨万の富を手にするとともに、一部の成功したエンジニアやデータサイエンティストたちも高給をもらう。そこから取り残されたラストベルトの白人労働者たちの怒りが、トランプ氏を支持し続けているのです」（同）

「株価上昇の恩恵を受けているのは、ごく一部」

日本も同様、今回の株高の恩恵を被っているのは、まさに一握りの人間しかいないのではないだろうか。

「今回の株高で分かったことは、持つ者と持たざる者の格差がより明確になった点です」

とは、前出の深野氏だ。

「日本で株価上昇の恩恵を受けているのは、ごく一部の人々に限られます。現在NISA口座を開設している方は、満18歳以上の有資格者が約1億人いる中で、わずか2700万〜2800万人前後。端的に言えば、10人中3人弱しか株高の恩恵を被っていない。本来は株価が上がれば、資産が増えて消費に回る好循環が期待されます。『資産効果』と呼ばれますが、日本は大多数の国民が株を持たず効果が限定的なのです」

「株式はインフレに強い」

歴史的な株高にもかかわらず生活は苦しい。そんな庶民の抱く違和感は「株高不況」と呼ばれる。

その名付け親で『株高不況』（青春新書インテリジェンス）の著者である第一生命経済研究所主席エコノミスト・藤代宏一氏は、

「スーパーで買い物をすれば、4〜5年前と比べて物価は体感的に20〜30％上がっていて、商品によっては倍になっていると感じる人も多いのではないでしょうか。インフレで消費者の支出は増えているのに、給料が相応に上がっているようには感じられない。株式での資産形成にまで手が回らない低所得者からすればインフレが直撃して生活が厳しい。資産を株ではなく銀行預金に回している人たちも同様です」

日本はこれまで長年にわたりインフレとは無縁だったこともあり、株で資産を持っていない人が多いのだ。

「貯蓄から投資へ。インフレに強い資産を持ちましょう――というのは、20年以上前から言われている教科書的な教えです。実際に今回も株式がインフレに強いということが証明されました。株式を持っている人は、証券口座の残高が増えるので不況を感じにくいでしょう。賃上げは少なくても、物価上昇分は相殺できると安心しているはずです。格差拡大という話になると、やはり“資本家”が潤うだけでズルいと感じる人もいると思いますが、ならば株式投資を通じて、自分が“資本家＝株主”になるという手もあります。株高の利益を享受する側になれます」（同）

「下手に株を買うなら……」

とはいえ、株は常にリスクがつきまとう。「バブル崩壊」の言葉が経済白書に登場したのは1993年のこと。日経平均は、史上最高値を更新した89年末の3万8915円から、93年末には1万7417円と半分以下に暴落。98年に1万3000円代まで落ち込み、当時の小渕恵三首相が青果店のカブを持って“カブ上がれ”と祈ったものの回復せず、昨年まで最高値は更新しなかった。

かような印象があるためか、株を資産として持つことに抵抗がある人が多いのは否めない事実だろう。

経済ジャーナリストの荻原博子氏に尋ねると、

「この値上がりは、お盆休み明けにファンド・マネージャーたちが市場に戻ってきたら、一度は調整が入って普通の相場に戻るでしょう。一方でトランプ政権に不透明な動きが出れば、海外の機関投資家の資金が、割安感のある日本に流れてドーンと上がる。相場は水物なので乱高下の状態が続くでしょうから、資産形成を全面的に株に頼ってはいけません」

下手に株を買うなら、やるべきことがあるとして、

「住宅ローンやマイカーローンがある方は、そちらを先に返済することの方が重要です。最も困るのは今より不況になった時です。まず給料が下がり、持っていた株の価格も下がる。最悪リストラされたら首が回らない。そうなった時に住宅ローンを完済できていれば住む場所は最低限確保できる。その方が堅実だと思います」

不確かな世界で御守り代わりに株を持つ意味を、真剣に考えるべき時代となったのは間違いないのだ。

