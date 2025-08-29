◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部 関大１７―６京大（２８日・万博フィールド）

開幕し、昨季３位の関大が同６位の京大に競り勝った。大雨のなか、第１クオーター（Ｑ）２分５０秒にＲＢ山崎紀之主将（４年）＝箕面＝が２９ヤードの先制タッチダウン（ＴＤ）を決めた。４月に就任した和久憲三新監督（４０）が初陣を飾り、２年ぶりの優勝（２３年は関学大、立命大と３校が同率Ｖ）へ好発進した。今季も３位以内が全日本大学選手権（決勝は１２月１４日の甲子園ボウル）に出場する。

勝利が決まり、関大の和久監督は厳しい表情を緩めた。「いやぁ、緊張しました（笑）」。大雨の初陣は２ＴＤのみと反省点は多いが、自信につながる１勝目をつかんだ。

異色の経歴を持つ新指揮官は攻めの姿勢を貫いた。第１Ｑに山崎が先制ＴＤを決めてから苦戦したが、１０―０で迎えた第４Ｑ５分１５秒。２７ヤードを残した第４ダウンで選手に「行こう！」と声をかけた。ＦＧでの３点ではなく、ギャンブルを選択。一か八かで、ＲＢ前川礼男（３年）＝関大第一＝がＴＤを奪った。和久監督は「ＴＤ取れば勝ち切れると思った。選手に感謝です」と胸をなで下ろした。

関大卒業後は大手証券会社で営業をしながら、アサヒ飲料でプレー。「やりたいことをやる」と米国、カナダにアメフト留学。屈強な体を生かし、ボブスレーにも挑戦し、五輪強化指定選手に選ばれた。格闘技イベント「巌流島」に出場するなど、人生経験は豊富だ。

ドラマと映画が大ヒットした「踊る大捜査線」で、いかりや長介さんが演じた和久平八郎にちなみ、学生時代の愛称は「和久さん」。１５年から関大でコーチを務め、山崎は「いつでも話を聞ける存在」と、選手から親しまれている。「挑戦する楽しさ、大事さをフットボールを通じて伝えたい」と指揮官。監督としての経験と、白星を積み上げていく。（森脇 瑠香）

◆和久 憲三（わく・けんぞう）１９８５年３月１５日、大阪府生まれ。４０歳。関大第一高からアメフトを始め、関大ではＵ―１９日本代表に選出。０７年にアサヒ飲料入団。在籍しながら米国の室内プロフットボールリーグでもプレー。１４年にカナダのトロントレイダース（独立リーグ）に加入。１５年から関大コーチを兼ねてオービックでプレー。１７年シーズン限りで引退したが、２３年に現役復帰。現役時代は１７８センチ、１０３キロ。ポジションはＤＬ、ＴＥ。