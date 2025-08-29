【全2回（前編／後編）の前編】

まさかの史上最高値更新である。日経平均株価が上げ潮だというのだが、相も変わらず庶民の生活は苦しいままだ。投資に流れているはずの膨大なマネーは、いったいどこへ消えてしまったのか。不可思議な日本株の高騰にまつわる「四つの深層」をお届けする。

〈はたらけど はたらけど猶（なお） わが生活（くらし） 楽にならざり ぢつと手を見る〉

石川啄木（たくぼく）の第一歌集『一握の砂』に収められた一首は、明治の近代化で貧富の格差が拡大した世相を今に伝えている。翻（ひるがえ）って令和に生きるわれわれは、手に握ったスマホ画面のニュース速報を見つめ、ため息をつく状況ではないだろうか。

8月18日の日経平均終値

4万3714円――。今月18日、日経平均株価が史上最高値を更新した。

その3日前に記録した最高値4万3378円を上回る勢いで、日本の株式市場は急騰しているのだ。

だが、日常の暮らしに目を向ければ、米やガソリンなどの価格は一向に下がらない。来月には食用油やマヨネーズなど日用品の値上がりが数多く予告されているのに、実質賃金はマイナスのまま。トランプ関税の影響で、産業の屋台骨である自動車メーカー各社の決算はボロボロである。

「マネーの流入が、出遅れていた日本株にも」

啄木が詠んだ歌と同様、今の世は働いても見合った果実を得られない。にもかかわらず、なぜ株価は上がり続けているのか。

「まず今回の株高を理解するには、株価が世界的に連動していて、国内だけのものではない。そのことを知る必要があります」

と解説するのは、マネックス証券チーフ・ストラテジストの広木隆氏である。

「マネーは国に関係なく、儲かるところに向かう。例えば『金』や『ビットコイン』などが買われる状況も、その一つです。ここ十数年も世界中の中央銀行がお金を流しっ放しにした結果、行き場のないマネーは米国株に流れていました。今年に入りドイツ株が史上最高値を記録したように、欧州でも株高が起きている。そうしたマネーの流入が、これまで出遅れていた日本株にも波及したのです」（同）

「日経新聞なんて読んでいない人たちが日本の株式を動かしている」

エコノミストでテラ・ネクサスCEOの田代秀敏氏に聞くと、

「東京、そして名古屋の証券取引所での取引を見ても、株式の売り買いの約6割は海外投資家で占められています。そのうちの約77％が欧州勢。その主力の海外金融機関のファンド・マネージャーたちは、日本に居住せず、日本語も解さないから日経新聞なんて読んでもいません。そんな人たちが、日本の株式相場を動かしているのです」

もはや彼らは日本株をコモディティ（投資商品）としてしか見ていないそうで、

「日本株が割安なら買って、割高になると売る。原油や小麦の先物と同じです。しかも実際の売り買いはコンピューターが行います。モニターをにらみながらディーラーたちが売買するなんて過去の話。今はアルゴリズム高速取引といって、AIが数千分の1秒単位で売り買いを行う。つまり相場は人間が解釈するものではなくなっているのです」（同）

「“日本経済が復活した”と考えるのは間違い」

そんな海外投資家たちからすれば、日本株は格好のターゲットになっているとして、田代氏はこうも言う。

「1980年代末のバブルのピークから、日経平均は11.5％しか上昇していません。その間の物価上昇を踏まえれば、まだまだ日本株は割安。インバウンド勢が1杯1000円を超えるラーメンを“安い”といって食べている状況と同じ。だから株式相場は日本に住む一般人の庶民感覚とは連動していないのです。好調な米国株で生じた含み益を持つ海外投資家たちが、たまたまNY市場が閉じた時間に日本株が割安だと買ったに過ぎません。日経平均が最高値だからといって“日本経済が復活した”などと考えるのは間違いです」

もはや日本市場は他力本願の相場と化しているのだ。加えて、このタイミングで日本株が買われたのには、こんな理由があった。

ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏によれば、

「大きな要因として、日米通商交渉における最悪のシナリオが回避され、関税15％で決着したことが挙げられます。しかも当初は8月7日に発表予定の交渉結果が、サプライズ的に前倒しで出ました。これにより、投資家の間で“交渉がまとまらず延長されるのでは”“25％の関税が適用されてしまうのでは”などの不安材料が払拭されたのです」

日本株の下落に賭けていた空売りの投資家たちが、買い戻しに走って株価に勢いがついたというのだ。

「同時期に発表された日本企業の4月から6月期の決算が、事前の予想より悪くありませんでした。むしろ一部の銘柄では、想定以上に良かったことから、日本経済は悪くないという見方が強まったのでしょう」（同）

相場をけん引する四つの業界

上げ潮の株式相場をけん引する優等生はズバリ誰か。専門家たちに具体的な業界名を尋ねてみると、皆が口をそろえて「半導体」「AI」「防衛」「エンタメ」の四つを挙げるのだった。

前出の深野氏によれば、

「今回の株価上昇に貢献したのは、AI関連では光ファイバーケーブルなどを手がけるフジクラ、半導体関連では検査装置大手のアドバンテストやソフトバンクグループでしょうか」

半導体設計の大手企業を傘下に持つソフトバンクは、上場来高値を更新し続けた。一社単独で、実に日経平均を200円近くも押し上げたというのである。

「日本政府は2027年度までを目標に、毎年防衛費を増額していくとしています。そのため防衛産業に携わる三菱重工業の株も買われています。同社は発電所のボイラー技術も世界的に評価が高く、それが大きく関係していると思います」（同）

三菱重工業も上場来高値を更新している。今月には、同社が川崎重工などと共に手がける護衛艦をベースにした次期フリゲート艦を、オーストラリア海軍が採用する方針となった。中国の海洋進出の危機が高まる中、環太平洋を巡っては緊張感が増すばかり。そのため、過去最高益を上げたIHIなど防衛関連の銘柄は株価が上がっている。

そして意外なところでは、日本のエンタメ産業も株価高騰に貢献しているのだ。

前出の広木氏によれば、

「世界的に人気のゲーム機『Nintendo Switch 2』を製造販売する任天堂や、ハローキティに代表されるキャラクタービジネスのサンリオ、それに映画『鬼滅の刃』や『国宝』の大手配給元・東宝も伸びていくでしょう。バンダイナムコなど日本のコンテンツ産業は、自動車のような製造業と並んで、世界に誇る産業になっていくと思いますよ」

自動車関連の銘柄は低調だが……

懸念されるのは、最高値を更新した今回の相場でも、自動車産業の関連銘柄が軒並み低調だったことだ。

1年前の自動車メーカー大手の株価を比べてみると、ホンダが4％安、最大手のトヨタでさえ13％安、マツダに至っては37％安となってしまった。トランプ関税のリスクを抱えているため、投資家たちから敬遠されているのである。

経済アナリストの森永康平氏が言う。

「貿易統計や日銀の企業物価指数などを見ると、自動車メーカーがアメリカ国内での価格競争力を失わないために、関税分を自腹で負担して値下げし販売台数を確保しているように見えます。世界的にインフレが叫ばれる中、関税を負担するのは難しいはずですから、かなり厳しい状況だと捉えています」

それでも広木氏に聞くと、

「自動車関連の銘柄は出遅れていますが、ここから修正されていくと思います。その根拠は関税の影響がハッキリとしてきたこと。それに、今後も円安が続くことが分かってくれば輸出産業に有利です。自動車株の出遅れは、修正が十分に期待できるでしょう」

EVでなくハイブリッド車が人気

となれば、どのメーカーが“買い”となるのか。

「米国市場で売れ行きが絶好調なのはハイブリッド（HV）車です。あれほど環境にうるさかった欧州でさえ、ハイブリッド車が人気。フランスで一番売れているのは、トヨタのSUV『RAV4』やセダンの『ヤリス』といったハイブリッド車です。世界がEV（電気自動車）へとかじを切った中で、トヨタだけはかたくなにハイブリッドを中心に据えながら、EVや水素を燃料にする車の可能性も追求してきました。これまで全方位に頑張ってきたことが、結果的に大正解だったと思います」（広木氏）

自動車関連の銘柄が復活すれば日本株には追い風だが、唯一の不安材料は“あの男”だと言っても過言ではないのだ。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載