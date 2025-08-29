日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日、米・オークランド）、米国戦（９日、米・コロンバス）に向けた日本代表メンバー２５人を発表した。２３年１０月以来、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対外試合は２６年北中米Ｗ杯開催国（米国、カナダ、メキシコで共催）との２連戦となるが、主力級８人が不在となる厳しい陣容に。センターバック（ＣＢ）の人員不足、攻撃型ボランチ不在、大アウェーの環境という“三重苦”にいかに立ち向かい、本大会を見据えて何を目指して戦うべきか。岡島智哉記者が「読み解く」。

世界一を見据えた腕試しの場として、極めて重要な２試合を迎える。来年６月開幕のＷ杯への本格始動となる米国遠征。ＦＩＦＡランク１７位の日本が１３位メキシコ、１５位米国に挑むのだから、相手に不足はない。森保一監督（５７）は「素晴らしい対戦相手。本番を想定したこともたくさんできる」と見据えた。

指揮官は２５人の招集メンバーについて「一言で言えば、今回のベスト」と表現した。「ベスト」ではなく「今回のベスト」。長期離脱中の冨安、伊藤に加え、町田、高井のＤＦ陣、守田、田中、鎌田の中盤勢を欠く。移籍問題で選外の中村も含め、Ｗ杯メンバー入りが濃厚な主力級８人がいない。

６人が招集されたＣＢの陣容は極めて厳しい。Ａキャップ数最多は板倉の３７試合だが、他の５人を足しても１７試合のみ。経験不足は否めない。

守備を長所とする遠藤の相方にふわさしい、得点直結の動きを持ち味とする攻撃型ボランチはゼロ。久保、上田らが好調を維持しているとはいえ、守田、田中、鎌田の不在はあまりに痛い。

環境面でも試練が多い。西海岸のオークランドでメキシコと戦い、試合翌日にチャーター便で約４時間、直線距離３３７４キロの大移動。時差３時間のコロンバスで中２日で米国戦に挑む。「Ｗ杯でも時差や気候の違いにアジャストしながら、最高のコンディションをつくらないといけない」と指揮官。米国戦は大アウェーが確実視され、熱狂的で知られるメキシコの大応援団も隣国に殺到するだろう。

負けたとしても、言い訳はいくらでもできる。「守田がいれば」「Ｗ杯で中２日はない」―。しかし、本当に世界一を目指すならば“三重苦”であれ、必ず勝たなければならない相手だ。

メキシコも米国も「強豪国」ではなく「中堅国」にランク付けされる。Ｗ杯優勝候補の１つ下、第２グループに該当する。４年前までのように「世界８強」が目標だったのならともかく、「世界一」を目指すならば、親善試合だとしても勝利が求められる相手と言える。

森保監督は「選手層を広げ、チーム作りの土台を広げながら最強・最高のチームをＷ杯本大会で作れるように、これまで活動してきた」と胸を張り「親善試合でも一戦必勝」と語気を強めた。来年６月に世界を驚かせるための“予行演習”として「２戦２勝」を目指し、実現しなければならない２連戦だ。（岡島 智哉）

◆森保監督に聞く

―約２年ぶりにアジア勢以外と対戦。

「最終予選では組織的に守備をして、そこからカウンター狙いというところが（相手の狙いに）あったが、メキシコも米国も、おそらくプレッシャーをかけてくると思う。強度が変わってくると思っています」

―中２日での連戦。選手起用は。

「（２試合で）メンバーは大幅に代えていきたいなとは思っています。経験値を上げなければいけない選手もいるし、戦術的にも浸透度を高め、選択肢を広げたい。勝利と選手層、戦術の幅を広げる両方を考えてチャレンジしたい」

―大谷翔平（ドジャース）が活躍する米国での２試合。

「大谷さんは日本国民に夢と希望を与えてくれる素晴らしい選手です。『大谷さんに負けないように』とは全く思っていません。同じスポーツというカテゴリーで社会貢献していく仲間だと思っています」

◆米国代表 ＦＩＦＡランク１５位。英プレミアのトットナムやチェルシー、フランス１部パリＳＧなどを指揮したアルゼンチン人のポチェッティーノ監督（５３）が率いる。２５年のゴールド杯準優勝。プレミアリーグのクリスタルパレスＤＦクリス・リチャーズや、ボーンマスＭＦタイラー・アダムス、イタリア１部ＡＣミランのＦＷプリシッチらが主力。２４年９月に就任した同監督の下で多くの選手をテストし、組織的な守備から速い攻撃につなげるスタイルの確立を目指している。

◆メキシコ代表 ＦＩＦＡランク１３位。２１年東京五輪の３位決定戦で日本を破ったハイメ・ロサーノ監督（４６）が指揮。北中米カリブ海サッカー連盟の王者を決める２５年７月のゴールド杯で通算１０度目の優勝。主力は同大会で最優秀選手に輝いたトルコ１部フェネルバフチェのＭＦエドソン・アルバレス、昨季までオランダ１部フェイエノールトでＦＷ上田とチームメートだったＡＣミランのＦＷサンティアゴ・ヒメネスら。高い技術を武器に、オールコートのプレッシングで主導権を握る攻撃的なスタイル。

◆北中米Ｗ杯 過去最多の４８チームが参加。米国、カナダ、メキシコの３か国、１６都市で行われる。会場の内訳は米国が１１都市、カナダが２、メキシコが３。時差を伴う長距離移動や気候の変化が生じる場合がある。１次リーグ（Ｌ）では１２グループを原則３地域（西部、中央、東部）に分け、地域間の移動はなし。１次Ｌでカナダと同じＢ組になると、時差が３時間あるカナダ・トロントから米ロサンゼルスまで約５時間のフライト、約４０００キロの移動が必要になる場合がある。本大会の抽選は、１２月５日（日本時間６日）に首都ワシントンの文化施設ケネディ・センターで行われる。