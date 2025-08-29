Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ青木亮太（２９）が、２戦ぶりの出場でＪ通算２００試合出場を果たし、チームを２連勝へと導く。札幌は２８日、ホーム・大宮戦（３０日）に向け宮の沢で調整。前節２３日の甲府戦（２〇１）は、左ふくらはぎの張りで欠場した青木が意欲的に全メニューを消化した。「最初は結構やばいかと思ったが、そんなにひどくなかったので。もう大丈夫」。復帰が見込まれる一戦へ、万全を強調した。

１４年にＪ１名古屋でプロ生活を始めた。２８日時点でＪリーグでの出場試合数は１９９。「同い年の中では少ない方だと思うけど、それくらいやってるんだなあ」。２年目に左膝前十字じん帯断裂の大けがをするなど、出場がない年も２度あった。順調な歩みではなかったが、２１年に札幌加入後は主軸を務め続け、節目まであと１とした。メモリアルゲームの相手となる大宮には、２０年１０月から同年オフまで所属していた。０―１で敗れた４月のアウェー戦は体調不良のため欠場。初めて迎える古巣戦を「知ってる選手も多いので。楽しみ」と心待ちにした。

２連勝へ、自身がすべきプレーのイメージはできている。「ゴール前の、相手にとっては厳しい位置でボールに関わりたい。そういうシーンが増やせたら相手の良さも消せる。怖いプレーを意識してやりたい」。残り１１戦でプレーオフ圏の６位・仙台との勝ち点差は９。「連勝したらまだ食らいつける位置。ここから更にテンションを上げてやっていかないと」。青木が高い個人技を生かして敵陣深く入り込めれば、勝利の確率は大きくはね上がる。（砂田 秀人）