米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.629（+0.021）

米10年債 4.205（-0.029）

米30年債 4.875（-0.047）

期待インフレ率 2.418（-0.022）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下した一方、２年債は上昇した。これを受けてイールドカーブはフラット化している。この日発表の米ＧＤＰ改定値が上方修正されたことで利回りは上昇したものの、長期ゾーン利回りは上昇を維持できなかった。



なお、この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回った。短期ゾーン利回りは上昇が続いていた。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋６２）に縮小。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.925％（WI：3.922％）

応札倍率 2.49倍（前回：2.79倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

