「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２８日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉９日の新潟で新馬戦を快勝したベルフラム（牝、高橋一）は、りんどう賞（１０月４日・京都、牝１４００メートル）へ向かう。

半姉が厩舎の先輩であり、昨年のオーシャンＳ３着馬バースクライというディジーピナクル（牡、父エピファネイア、千田）は９月６日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）か、同１３日の阪神５Ｒ（芝１２００メートル）でデビュー予定。千田師は「お姉ちゃんと同じく能力を感じる」と評価する。

〈美浦〉７月新潟の新馬戦を快勝したエコロアルバ（牡、田村）はサウジアラビアＲＣ（１０月１１日・東京、芝１６００メートル）へ。ダリア賞３着のハイヤーマーク（牡、手塚久）は１０月１９日の東京６Ｒ・１勝クラス（芝１４００メートル）を視野に入れる。

今年の京都記念など重賞３勝をマークするヨーホーレイクを半兄に持つウィロークリーク（牡、父ラブリーデイ、中舘）は、９月２１日の中山５Ｒ（芝２０００メートル）でデビュー予定。「牧場での評価が高い。まだ緩さはあるけど、血統馬なので期待しています」と中舘師。