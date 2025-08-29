12日に第1子となる男児が誕生したフジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が4週間の「産後パパ育休」を取得していることを29日までに自身のインスタグラムで明かした。

12日に自身のインスタグラムで「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と報告していた堀池アナは「先日から、4週間の『産後パパ育休』をいただいております」と明かした。

4週間の「産後パパ育休」期間を「家族と向き合う時間を大切にしながら育児に取り組み、妻の負担を少しでも軽減できるように努めていきたいと思います」とし「また不在の間、業務をカバーしてくださる同僚や会社の皆さまには心より感謝しております」と感謝を伝えた。

また「子育てを通じて多くの学びを得ながら、一回り成長した姿で復帰できるよう頑張ります！」と伝えた。

堀池アナは2019年に順大からフジテレビに入社し、現在は「サン!シャイン」でナレーションを担当するほか、サッカー、F1、フィギュアスケートなどの実況も行っている。24年1月に会社員の女性との結婚を発表した。父は元サッカー日本代表の堀池巧氏。