À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìïà¼ºÂ®á¤Ç¥Ñ¿·¿Í²¦Áè¤¤º®¤È¤ó¡Ä¡¡¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡ÖÍ×ÁÇ¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦Áè¤¤¤¬º®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£··î¾å½Ü¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·µå±ã°Ê¹ß¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¸¦µæ¤äÂÐºö¤¬¿Ê¤ß¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤³¤½¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£¸£°»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¹ÂÇÅÀ¤Èº£¤Ï¥×¥í¤ÎÊÉ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÅÏÉôÀ»¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤À¡£
¡¡£¶·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±·î¸åÈ¾£·»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£µ³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¡Ê£²£¶ÂÇ¿ô£±£´°ÂÂÇ¡Ë¤ÈÇúÈ¯¡££··î¡¢£¸·î¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ·î´ÖÂÇÎ¨£³³äÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·£²£¸Æü¸½ºß¡¢£·£·»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£²ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£µÂÇÅÀ¤È£³³ä¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï£¹£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£´ÂÇÅÀ¡¢£´ÅðÎÝ¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦»ûÃÏÎ´À®Êá¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ï£¹£±»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¹ÂÇÅÀ¤È¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤Ë¤â¸õÊä¤¬¤¤¤ë¡£À¾Éð¤Î¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ç¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³£¸»î¹ç¡Ê£³£¸²ó£²¡¿£³¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·£²¾¡£²ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö£±£³¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£°¡£³«Ëë¤«¤é£±£µ»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÅêµå¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È·ã¤·¤¤ÇÆ¸¢Áè¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤â¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¦Ã£¹ÍÂÀÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£²»î¹ç¡Ê£¸£°²ó£²¡¿£³¡Ë¤ÇÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Î£²´°Åê¾¡Íø¤ò´Þ¤à£¶¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£²¤ÈÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤â»Ä¤ê£³£°»î¹çÁ°¸å¤Î²Â¶¤ËÆþ¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¤¬£¶·î¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÎÇúÈ¯¤Ç°õ¾ÝÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í²¦¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤ÏàºÇ¸å¤ò¤É¤¦½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑÆ°¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£