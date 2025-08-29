「9・9決戦」先発へ――。リーグトップの防御率1・07を誇るソフトバンク・モイネロが、9月9日の日本ハム戦（エスコン）に向け先発ローテーションを変更されることが有力となった。28日にZOZOマリンで行われた先発投手練習には姿を見せず、筑後ファーム施設で調整。「アツイネ、ヤバイヨ」と苦笑いしたが、キャッチボール、ポール間走などを炎天下で精力的にこなした。

前回24日の日本ハム戦（同）は126球を投げ、8回5安打無失点。勝敗は付かなかったが、伊藤と極上の投手戦を繰り広げた。ローテーション通りなら中6日で31日のロッテ戦となるが、同カードは上沢、有原、松本晴が先発する見込み。モイネロが中8日と十分な間隔を空けて9月2日のオリックス戦に回れば、中6日で同9日の日本ハム戦で先発することが可能だ。

現在29イニング連続無失点中。1956年に稲尾和久（西鉄）がマークした防御率1・06のリーグ記録を塗り替える可能性もある。新庄ファイターズに対し今季7試合で4勝0敗、防御率0・87と頼もしい数字を残している左腕が、V争いの強力な切り札になる。