¡ÚÃæÆü¡Û¥É¥éÈÖµ¼Ô£²¿Í¤¬Âç·ãÏÀ¡¡£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
¡¡ÃæÆü¤Ï£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡££Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤Ï£²°Ì¡¦µð¿Í¤«¤é£µ°Ì¡¦ÃæÆü¤Þ¤Ç¤¬£´¥²¡¼¥àº¹°ÊÆâ¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²£°£±£²Ç¯°ÊÍè£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃæÆü¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡ËÜ»æÃæÆüÃ´Åö£²Ç¯ÌÜ¤Î·§ºêÀ²¹áµ¼Ô¡Ê£Ó£Ë£Å£´£¸¡Ë¤ÈÅÁÀâ¤Î£±£°¡¦£¸·èÀï¤ò¼èºà¤·¤¿µÜËÜÂÙ½Õµ¼Ô¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î£¹·îÀïÀþ¤òÀê¤¦¡£
¡¡µÜËÜ¡¡º£Æü¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ïà·ã¥¢¥Äá¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡£·²ó¤Ë¾åÎÓÁª¼ê¤ÎµÕÅ¾ÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ»î¹çÁ°¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö£Ã£Ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾åÎÓÁª¼ê¡¢ºÙÀîÁª¼ê¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡µÜËÜ¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï£¹·î¤ËÌÔ¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿Ç¯¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£±£¹£¹£´Ç¯¡£µð¿Í¤È¤Î¡Ö£±£°¡¦£¸·èÀï¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤À¡£
¡¡·§ºê¡¡»ä¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µð¿Í¤ÈÆ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤À¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ëÄ°Î¨¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£´£¸¡¦£¸¡ó¤Ç¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢£×£Â£Ã¤â´Þ¤á¤¿ÌîµåÃæ·ÑºÇ¹âµÏ¿¡£½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï£¶£·¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£µ£´¡¦£°¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ë
¡¡µÜËÜ¡¡¤¢¤ÎÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ÏÃæÆüÃ´Åö£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£¸·î£²£µÆü»þÅÀ¤ÇÃæÆü¤Ï¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È£¹¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡£¤³¤³¤«¤éµð¿Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££··î¤Ë°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬¡Ö¼¡´ü´ÆÆÄ¤Ë¸¢Æ£Çî»áÉâ¾å¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¥É¥éÈÖ¤Ï¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ËÆÍÆþ¡£Åö»þ¤Î²ÃÆ£Ì¦°ìÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼Å¡¤òÌëÆ¤¤ÁÄ«¶î¤±¤¹¤ëËèÆü¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤â¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Î¼¡¤Î´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬£¹·î¤Ë°ìµ¤¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µÜËÜ¡¡£¹·î£±£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î£¹Ï¢¾¡¡£µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î³¹¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç£¶£¶¾¡£µ£¹ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¤ÈÆüËÜÃæ¤¬ÃæÆü¤Èµð¿Í¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¡£·ë²ÌÅª¤Ë£±£°·î£¸Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Çµð¿Í¤ËÇÔ¤ì¤Æ£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¢¤ì¤Û¤ÉÆüËÜÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤âµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤è¡£
¡¡·§ºê¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÆ£ÅèÅê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬Ç®¿´¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡££¹£´Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë£¹·î¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬Ï¢¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤éÌ¾¸Å²°¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡µÜËÜ¡¡¤º¤Ã¤È£Â¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ë£²£¸Æü¤Ç¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ï£²£°»î¹çÏ¢Â³¤ÎËþ°÷¸æÎé¡Ê£³Ëü£µ£°£°£°¿Í°Ê¾å¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶õÊ¢¤ÏºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¤Ï¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢£±£°Ç¯°Ê¾åÄãÌÂ¤¬Â³¤¡¢¾¡Íø¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Î£ï¡¥£±¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½£¹·î¤Ë¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ÐÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤Ï£¹£´Ç¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤âÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢ËÍ¤é¤â¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï£²£¹Æü¤«¤é¤Î£Ä£å£Î£Á£³Ï¢Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡·§ºê¡¡¿´¶¯¤¤¤Î¤Ï£¸·î£¹Æü¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¼é¸î¿À¡¦¾¾»³Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£µ¨¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ï£°¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£³£¶¥»¡¼¥Ö¡£µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤È·ã¤·¤¤¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤â£Ã£Ó¿Ê½Ð¤â¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç£¹£´Ç¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®µ¤¤òÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤Ë±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£µÕÅ¾£Ã£Ó½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª