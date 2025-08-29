¡Ú¿·ÇÏÀï¡Û¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡¡»Å¾å¤¬¤êÎÉ¹¥¡ª»Ð¤Ï£Ç£±¤Ç£²Ãå¤Î¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¡´äÅÄË¾¡Ö¼Ç¤ÎÆ°¤¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Ãæµþ¡Ë
¡¡ÆüÍËÃæµþ£¶£Ò¡Ê¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¡Ë¤ËÃíÌÜ¤À¡££±ºÐ¾å¤ÎÈ¾»Ð¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ï¿·ÇÏÀï¡Ý»çµÆ¾Þ¤Ç£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Â³¤¯ºå¿À£Ê£Æ¤Ç£²Ãå¤Ë¹¥Áö¡£ºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ë¤âÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·ªÅì¤ÎºäÏ©¤È¥³¡¼¥¹¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ²áÉÔÂ¤Ê¤¯¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢´äÅÄË¾¤¬¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï·ªÅì¼Ç¤Ç£¶£Æ£¸£²ÉÃ£°¡Ý£³£µÉÃ£µ¡Ý£±£±ÉÃ£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¥Ã¥³¥Ù¥Ã¥í¡Ê£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ë¤ÈÊ»Æþ¡¢¥ê¡¼¥Æ¥£¥¢¥³¥Ê¥ë¡Ê£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤Ë¤Ï£±ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£°È¾å¤Ï¡Ö¼Ç¤ÎÆ°¤¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Éã¤¬¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤«¤é¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¡ÖÀè¡¹¤Ï¥À¡¼¥È¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÍ§Æ»»Õ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÄ´¶µ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È»ÐÆ±ÍÍ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÀÚ¤ê»¥¡ÉÅªÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£