アニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』にtimeleszの寺西拓人が出演することが決定。あわせて本作の公開日が2026年1月1日となることも発表された。

本作は、『マクロス』シリーズを手がけた河森監督による初の劇場アニメ作品。“歌”と“SF”と“三角関係”というこれまでの河森のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだ、ポップでちょっとホラーな異世界脱出劇が展開される。『revisions リヴィジョンズ』『HUMAN LOST 人間失格』に携わった橋本太知が脚本を担当し、『マクロスF』、劇場版『マクロスF～イツワリノウタヒメ～』などで河森ともタッグを組んできた江端里沙がキャラクターデザインを担当する。

物語の主人公は、普通の女子高生の前澤栞。ある日、突然スマホが割れて、気が付くと誰もいない異世界の横浜に。スマホを見ると、栞のSNSには身に覚えのない自身の写真が投稿されており……。突如現れた、もう一人の自分の暴走を食い止めるべく、奇妙なスマホの迷宮から抜け出そうとする。

新しい学校のリーダーズ・SUZUKA が主人公・栞を演じ、栞が閉じ込められてしまうスマホの中の異世界“無人の横浜”で出会うウサギのスタンプ・小森を原田泰造が務める。また、栞の幼なじみであり、歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星役で伊東蒼、栞のクラスメイトでお調子者の山田役で齋藤潤が出演する。

本作で声優に初挑戦する寺西が演じるのは、スマホと人間の脳を直接繋ぐ研究をしている大学生であり、国際的に注目される若き起業家の架神傑。若き天才でありながら、その謎めいたビジュアルで栞に近づいていくミステリアスな傑は、奇妙な異世界で奮闘する栞、そして物語にとってもキーパーソンとなっている。

寺西は、「初めてのアフレコで右も左も分からない状況の中、体当たりでぶつかってみたところ、監督はじめスタッフの皆様がたくさん褒めてくださり、危うく勘違いしてしまいそうでした」とアフレコの様子をユーモアを交えて振り返った。河森監督は寺西のアフレコを絶賛し、「傑の複雑な心情を魅力的に表現してくださいました」とコメントを寄せている。

映画『迷宮のしおり』第2弾特報 さらに、新たな特報映像も公開。声優陣のキャストボイスも初披露となる映像では、異世界に迷い込んだ栞（SUZUKA）、そしてウサギのスタンプの小森（原田泰造）が出会う一方、もう一人の「SHIORI」は現実世界でスターに。「もうひとりの“しおり”さん」と2人の栞の存在を知る傑（寺西拓人）が意味深な発言を残し、栞の幼なじみの希星（伊東蒼）、クラスメイトの山田（齋藤潤）も巻き込まれていく。果たして、栞はこの迷宮から抜け出せるのか。

コメント寺西拓人（timelesz）架神傑役を務めました、寺西拓人です。いつかは...と思っていた声優のお仕事に、今回初めて挑戦させていただきました。初めてのアフレコで右も左も分からない状況の中、体当たりでぶつかってみたところ、監督はじめスタッフの皆様がたくさん褒めてくださり、危うく勘違いしてしまいそうでした。架神傑の、どこか掴めない雰囲気を感じてもらえたら、と思います。ほとんどの人がスマホを持っているこの時代で、スマホと、そして人との関わり方について考えさせられる作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。

河森正治監督寺西さんは今回が声優初挑戦でしたが、以前から舞台でのご活躍を拝見しており、その演技の幅広さに感銘を受けていたので楽しみでした。傑はミステリアスな野心家で、栞とSHIORIを翻弄する難しい役どころです。その複雑な心情を魅力的に表現してくださいました。ここでしか聴けない甘いささやきや、強烈な雄叫びも、ぜひご期待ください！（文＝リアルサウンド編集部）