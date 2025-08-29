【DOPE 麻薬取締部特捜課 第9話】才木、陣内から受け取ったものとは
【モデルプレス＝2025/08/29】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第9話が、29日に放送される。
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
才木（高橋海人）の元にジウ（井浦新）から連絡が入り、ゲーム開始が告げられる。すでに渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3か所で何かが起きると語るジウ。陣内（中村倫也）から渋谷爆破テロの犯人の所持品を受け取った才木はサイコメトリーで犯行予定場所を読み取るが、残り1か所がどうしても分からない。
一方、棗（熊井啓太）は特捜課オフィスで現場サポートをするが、突然、特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響き…。
◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」
◆「DOPE 麻薬取締部特捜課」第9話あらすじ
