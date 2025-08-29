先週３勝を挙げて、区切りの１００勝にあと２勝と迫る今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島。「たくさんの人に応援してもらって、声をかけてもらったおかげです。早く決めたいなと思うけど、数字がちらつくと意識してしまうので、一頭一頭、その馬たちのベストなレースを尽くせるように頑張りたい」とうなずく。

デビュー年に５１勝を挙げるも、２年目２５勝→昨年６勝と下降。心機一転を図るべく、今年は美浦滞在を敢行して環境を変えた。「目に見える何かを得て帰ってきたいと思っていましたし、いい流れでたくさん勝たせてもらいました。手伝わせてもらった厩舎で勝たせてもらったり、つながりが大事だと感じました。学ぶことも多く、すごくいいモチベーションで仕事ができています」と充実の日々を実感する。

今年挙げた１６勝のうち１５頭が牝馬だ。「繊細な牝馬に乗せてもらうことが多くて。仲良くしよーねって。女の子同士で分かり合える部分もあるのかも」と照れ笑い。今週の中京２歳Ｓには、ダートで勝利に導いた牝馬のセイウンアインスと参戦する。「手脚が軽く、必ずしもダートって感じはしないし、左回りの方が良さそう。競馬学校１年生の時からお世話になっている武藤厩舎で勝てて、いつもお世話になっている西山オーナーの馬で重賞に乗せてもらえるのもうれしい」と目を輝かせた。

「たくさんレースに乗ることが自分は好きなんだな、と。依頼がないと乗れないので、一つ一つの仕事に丁寧に向き合うことが大事だと思います」。情熱はずっと変わらない。秋の飛躍を誓い、聖奈の再進撃は続く。（デイリースポーツ・井上達也）