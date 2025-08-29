¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù°ÂÆ£À¯¿®¤¬ÇÏ¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ë¡¡¹â¿ù¿¿Ãè¡ßÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ßµÈÂôÍª¤â½Ð±é
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ë¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Óー¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î´î°Â¹ÀÊ¿¡£±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ê¤É±Ç²èºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ëÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÊÉ×ÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ãæ±¹¼Ë¤ÎÄ´¶µ»Õ¡¦¹ÃæÇî¡£¹Ãæ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤¿¤á³¤³°Î±³Ø¤ÇÄ´¶µµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÄ´¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÏ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Áー¥à¤ÎÁ´°÷¤¬ÂÐÅù¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¦¤¬¡¢ÇÏ¤ÎÂÎÄ´¤ä¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤òÅª³Î¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤ÊÄ´¶µ»Õ¤À¡£ËÜºî¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢°ÂÆ£¤Ï¡ÖºÊÉ×ÌÚÁï¤È20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡¢¶¦±é¤ËÀ¨¤¯¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹â¿ù¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µ³¼ê¤Îº´ÌÚÎ´ÆóÏº¡£Ä´¶µ»Õ¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶¥ÇÏ¤¬¿È¶á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Èµ³¼ê¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÈ±¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¥Á¥ã¥é¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ä´¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤ë¤Û¤É¤Îµ³¾è¥»¥ó¥¹¤È¶¯¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Á¡¢GI¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¿ù¤Ï¡Ö·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÀ¨¤µ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ë¤Õ¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¸½ºß²áµîÌ¤Íè¤È¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î·ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¤äµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìÆü¥¹¥Ýー¥Ä¡×¶¥ÇÏÈÉ¤Î¥¨ー¥¹µ¼Ô¡¦Ê¿ÎÉ¹±ÌÀ¡£¼ã¼ê»þÂå¡¢¼èºà¤ËÇ®¤¬Æþ¤ê²á¤®¤Æ´³¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òº´Æ£±é¤¸¤ë¹ÌÂ¤¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¹ÌÂ¤¤Î¥í¥¤¥ä¥ëÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¯µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤Ë¤ÏÂô»³¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢·ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂôÂ¼±é¤¸¤ëÄÇÌ¾¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ëÁê°ëÀµ¿Ã¡£ºÊÉ×ÌÚ±é¤¸¤ë·ª¿ÜÆ±ÍÍ¡¢¾å»Ê¤ÎÇÏ¹¥¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ëââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ÊÛ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤¯¡¢¶È³¦¤ËÈó¾ï¤Ë´é¤¬¹¤¤ÄÇÌ¾¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£µÈÂô¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤Ï¥ìー¥¹°Ê³°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Âô»³¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¤È¤Îå«¡¢·ì¤Î·Ñ¾µ¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥È°ÂÆ£À¯¿®¡Ê¹ÃæÇîÌò¡Ë
20ÂåÁ°È¾¤Ë¼Çµï¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÊÉ×ÌÚÁï¤È20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡¢¶¦±é¤ËÀ¨¤¯¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÉáÊ×Åª¤Ë¤¢¤ë°¦¤ä·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿ÀÈë¤µ¤È²¹¤«¤µ¤òËÍ¼«¿È¤âÂÎ´¶¤·¡¢¤½¤ì¤ò³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹â¿ù¿¿Ãè¡Êº´ÌÚÎ´ÆóÏºÌò¡Ë
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤È¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÀ¨¤µ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ë¤Õ¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¸½ºß²áµîÌ¤Íè¤È¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î·ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÌò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ë¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ÊÊ¿ÎÉ¹±ÌÀÌò¡Ë
ÇÏ¤¬Áö¤ë¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¦¡¦¡¦¶¥ÇÏ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¶¥ÇÏ¤Ë¤ÏÂô»³¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢·ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë»ö¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£µÈÂôÍª¡ÊÁê°ëÀµ¿ÃÌò¡Ë
º£²ó¤ÎÁê°ë¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÇÏ¼ç¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¡É¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¡¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤Ï¥ìー¥¹°Ê³°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Âô»³¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¤È¤Îå«¡¢·ì¤Î·Ñ¾µ¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊüÁ÷¾ðÊóÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙTBS·Ï¤Ë¤Æ¡¢10·î¥¹¥¿ー¥È Ëè½µÆüÍË21:00～21:54ÊüÁ÷½Ð±é¡§ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¹õÌÚÆ·¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢º´Æ£¹À»Ô¸¶ºî¡§Áá¸«ÏÂ¿¿¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡ËµÓËÜ¡§´î°Â¹ÀÊ¿±é½Ð¡§ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡¢¾¾ÅÄÎé¿Í¡¢ÉÜÀîÎ¼²ð¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§²ÃÆ£¾Ï°ì¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§Âç²Ï¸¶ÈþÆà¡¢¾®髙²Æ¼ÂÊÔÀ®¡§º´Æ£Îé»Ò¡¢ÃæÌîæÆµ®À½ºî¡§TBS¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡¿TBS©TBS¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡¿TBS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tbs.co.jp/RoyalFamily_tbs/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@royalfamily_tbs¸ø¼°Instagram¡§royalfamily_tbs¸ø¼°TikTok¡§@royalfamily_tbs