¡Ú£×£×£Å¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÈÄó·ÈÈ¯É½¡¡Áª¼êÆ±»Î¤Î¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸òÎ®¡×
¡¡À¤³¦ºÇÂç¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ÎÊÆ£×£×£Å¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡Ë¤Ï£²£·Æü¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÄó·È¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Ë£Ï¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î£×£×£Å¤È¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¡¢ÆÈÀê¾¦ÉÊ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö£Ð£Ó£ÇÁª¼ê¤È¡¢£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸òÎ®¡×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê´ÑµÒÁØ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡££×£×£Å¤È£Ð£Ó£Ç¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¥Ù¥ë¥È¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£×£Å¤Ç¤ÏÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¿¥¤¥ê¡¼¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ê¥Ú¥¤¥µ¡¼¥¹¡Ë¤¬²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÍðÆ®¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¤Ë¤ÏÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Æ£Ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥Á¡¼¥Õ¥¹¡Ë¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¡££²Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢£Ð£Ó£Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Í£Æ¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤éÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¡¢¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸òÎ®¡×¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê£ö£ó¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º£ö£ó£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯£ö£ó¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥½£ö£ó£Ì£Á¥Ê¥¤¥È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¿¥ë£´£×£Á£Ù²¦ºÂÀï¡¢à£Ï£Ô£Ãá¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º£ö£ó¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£¤³¤³¤Ë£Ð£Ó£Ç¤âÍí¤à¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£