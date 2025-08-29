広島８−３巨人（セ・リーグ＝２８日）――広島が４連勝。

二回、ファビアンの２点打などで４点を挙げて逆転。六回にモンテロの適時打、七回に中村奨の２ランで突き放した。巨人は田中将が崩れて４連敗。

今季自己ワーストタイの２回ＫＯ

日米通算２００勝に王手をかけたマウンドの重圧は、やはり大きかったのだろうか。巨人の田中将は明らかに球を操れていなかった。今季自己ワーストタイの２回しか持たず、６安打５失点。「本当に悔しい結果に終わってしまった」。偉業達成は早々に持ち越しとなった。

一回、先頭の中村奨に高めのボール球が三つ続いた後に中前打を許し、これが最初の失点につながる。二回も先頭の坂倉への死球からピンチを広げ、泉口が遊ゴロをはじく間に追いつかれると、自身の暴投やファビアンの２点打で一挙４失点を喫した。

１９９勝目を手にした２１日のヤクルト戦で打者を押し込んでいた直球に勢いがなく、低めに集めた変化球も拾われた。「相手が食らいついてきているところで、バランスを崩しきれなかった。今日の投球に関しては、そこが大きかった」と反省点を挙げた。

登板３日前の調整を終えた田中将は、「（２００勝を）クリアしたい思いがある中で、ここ何年間も届かないままきてしまった。突然現れたものでもないし、いつも通り」と平常心を強調した。その言葉は本心だとしても、この日の投球には心の揺らぎが感じられた。

阿部監督は「丁寧にいこうとしたのは分かるが、それで捕まっちゃった。（次回登板は）これから考えようかなと思う」と語った。シーズン終盤にさしかかり、今季２００勝に挑戦できるチャンスは限られる。本人が「一番大事なのはチームが勝っていくこと」と自覚するように、勝利に向けて目の前の打者を封じていくだけだ。その先にしか、大記録は見えてこない。（井上雄太）