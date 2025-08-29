timelesz寺西拓人、映画『迷宮のしおり』で声優初挑戦！「どこか掴めない雰囲気を感じてもらえたら」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの寺西拓人が、アニメ監督・河森正治初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』（2026年1月1日公開）にて声優に初挑戦することが発表となった。

■スマートフォンあるあるを組み込んだ異世界脱出劇

『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛け、最近は大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーを務めたことも話題となっているアニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』。

本作は“歌”と“SF”と“三角関係”というこれまでアニメファンを熱狂させてきた河森監督のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだエモーショナルでポップな異世界脱出劇。そんな本作を誰もが共感する青春賛歌に河森監督が昇華させ、あらたなフィールドへと挑む。『マクロスF』、劇場版『マクロスF～イツワリノウタヒメ～』などで河森監督ともタッグを組んできた江端里沙がキャラクターデザインを担当するなど、河森作品の集大成といえる豪華スタッフが集結した。

物語の主人公は、普通の女子高生の前澤栞（まえざわ・しおり）。ある日、突然スマホが割れて、気が付くと誰もいない異世界の横浜に。目の前に現れた謎のウサギのスタンプから「スマホの中に閉じ込められた」と告げられ、現実世界ではもうひとりの自分が突如現れて自由奔放に振る舞い出す。もうひとりの自分の暴走を食い止めるべく、奇妙なスマホの迷宮から抜け出そうとする、もしかしたらSNS社会で本当に起こるかもしれない異世界青春ファンタジーだ。

新しい学校のリーダーズ・SUZUKAが主人公・栞を、栞が閉じ込められてしまうスマホの中の異世界“無人の横浜”で出会うウサギのスタンプ・小森の声を原田泰造が、栞の幼馴染であり、歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星を伊東蒼が、栞のクラスメイトでお調子者の山田を齋藤潤が担当する。

■timelesz寺西拓人は謎めいた若き天才役

この豪華キャストに加え、timeleszの寺西拓人が本作で声優に初挑戦することが解禁された。舞台・映画・ドラマで活躍を見せながら、参加した『timelesz project-AUDITION-』が配信されるやいなや、一躍時の人となった寺西。timelesz加入後もドラマや舞台が続々と発表され、12月には主演映画『天文館探偵物語』も公開予定。

そんな寺西が、今回声優初挑戦で演じるのは、スマホと人間の脳を直接繋ぐ研究をしている大学生であり、国際的に注目される若き起業家の架神傑（かがみ・すぐる）。若き天才でありながら、その謎めいたビジュアルで栞に近づいていくミステリアスな傑は、奇妙な異世界で奮闘する栞、そして物語にとってもキーパーソンとなっている。

監督を務める河森正治も、寺西のアフレコを絶賛しており、「傑の複雑な心情を魅力的に表現してくださいました」とコメントを寄せた。

■『迷宮のしおり』特報映像解禁

さらに、特報映像も解禁となった。豪華声優陣のキャストボイスも初披露となる映像では、異世界に迷い込んだ栞、そしてウサギのスタンプの小森が出会う一方、もうひとりの「SHIORI」は現実世界でスターに!? 「もうひとりの“しおり”さん」とふたりの栞の存在を知る傑が意味深な発言を残し、栞の幼馴染の希星、クラスメイトの山田も巻き込まれていく――。果たして、栞はこの迷宮から抜け出せるのか――!?

本作で河森監督があらたに魅せる未知の映像体験の一部が明らかになっている。ますます期待が高まる『迷宮のしおり』。2026年最初の注目作となる本作の続報に期待しよう。

■寺西拓人 コメント

■河森正治監督 コメント

■映画情報

『迷宮のしおり』

2026年1月1日（元日）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

＜キャスト＞

前澤栞／SHIORI：SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）

小森：原田泰造

倉科希星：伊東蒼

山田健斗：齋藤潤

架神傑：寺西拓人

監督：河森正治

原作：スロウカーブ・Vector Vision・ギャガ・フジテレビジョン

キャラクターデザイン：江端里沙

脚本：橋本太知

配給：ギャガ

(C)『迷宮のしおり』製作委員会

