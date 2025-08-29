「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）

若さと勢いがある。先週土曜の中京１２ＲでＪＲＡ通算１００勝を達成した田口貫太騎手（２１）＝栗東・大橋。今週は自身初となるＪＲＡ重賞タイトルを狙っている。

４６度目の挑戦でコンビを組むのはタマモイカロス。今回が初騎乗だが、田口は「中京、千四の方が競馬はしやすそう。しまいは脚を使ってくれると思う」とイメージはつかんだ。先週の新潟２歳Ｓで６番人気のタイセイボーグを２着に導いただけに、Ｖの機運は高まる。

今年３月に減量特典が取れた田口だが、そこからも調子を落とさず昨年同様のペースで勝利を重ねている。その要因には、減量に頼らない肉体づくりに励んだことが大きい。西塚、岩田望の先輩に誘われ、毎週火曜に専門トレーナーにメニューを組んでもらい「これまで意識していなかった部分。腸腰筋、背筋だったり、競馬に必要な筋力を鍛えています。まだ半年ぐらいですが『体が大きなったな』とよく言われます」と成果を実感する。

重賞初Ｖとなればトレードマークの丸刈りも卒業かと思いきや、「先生と相談してから。でも、あんまり髪形とか興味ないですね」と、どこ吹く風。目の前には競馬だけが映る。「勝ち焦っても駄目だと思います。あくまで馬と向き合って、全能力を発揮するだけですね」と淡々と自分の仕事に徹した先に、待望の重賞初Ｖが待っている。