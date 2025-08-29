29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては71.21円高。出来高は6569枚だった。



TOPIX先物期近は3084ポイントと前日比14ポイント安、TOPIX現物終値比5.78ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42900 -30 6569

日経225mini 42910 -20 149410

TOPIX先物 3084 -14 13313

JPX日経400先物 27630 -155 1080

グロース指数先物 777 +1 365

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

