　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては71.21円高。出来高は6569枚だった。

　TOPIX先物期近は3084ポイントと前日比14ポイント安、TOPIX現物終値比5.78ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42900　　　　　 -30　　　　6569
日経225mini 　　　　　　 42910　　　　　 -20　　　149410
TOPIX先物 　　　　　　　　3084　　　　　 -14　　　 13313
JPX日経400先物　　　　　 27630　　　　　-155　　　　1080
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+1　　　　 365
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース