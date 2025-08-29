大谷の人形もゲット…岩堀せり＆TAKURO夫妻

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたレッズ戦に5-1で勝利した。先発登板した大谷翔平投手が、エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）以来749日ぶりの白星。この記念すべき一戦に姿を見せていた日本の“超大物夫婦”が話題となっている。

ドジャースタジアムに姿を見せたのは、モデルの岩堀せりとロックバンド・GLAYのTAKURO夫妻だ。岩堀が自身のインスタグラムに「Dodgers観戦でお人形もらった〜」として現地での写真を投稿。岩堀はドジャースのキャップを前後逆にかぶり、TAKUROも青いシャツを着てリラックスした様子を見せている。

これにはファンから「素敵な夫婦」「お似合いカップル せりさん面白すぎ」「でたよ素敵夫婦！ お似合いすぎ」「理想の夫婦」と驚きのコメントが多数寄せられた。

この日は、大谷の首振り人形がファンに配布され、球場周辺にはファンが集まり大混雑。投稿にも人形の箱が写り込んでおり「大谷さん人形羨ましいです」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）