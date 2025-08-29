¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡Ö¤Ï¤ß½Ð²á¤®¡×²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¹¥²¥§¡×¡Ö¥à¥Ë¥å¥à¥Ë¥å¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ²ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
29Æü¤Ë¤Ï3rdDVD¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Á¡ª¡ª¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿¡×¤È¤·¡¢²ÖÊÁ¤ÎÃã¿§¤¤¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÌÅê¹Æ¤Ç¤ÏCBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Î´ë²è¡Ö·Ú¥È¥é½÷»ÒÎ¹¡×¤ÇÊ¡°æ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö±ÛÁ°»Ô¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤é¤»½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë#¥Ü¥ë¥¬¥é¥¤¥¹¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ#Åì¿ÒË·¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¾åµþ¤¹¤ëÁ°¤ËÅì¿ÒË·¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢´ä¤Î¾å¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¿¤±¤É¿ë¤Ë¹îÉþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ä¶¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁáÁ÷¤ê¤·¤º¤ß¤Æ¤Í¡¡¤Æ¤«âÁ¤·¤¹¤®¤Æ¼Ì¿¿¤¼¤ó¤ÖÌÜ¤¢¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥²¥§¡×¡Ö¥à¥Ë¥å¥à¥Ë¥å¡×¡Ö¿åÃå»Ñ¤¬Ä¶Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤Ï¤ß½Ð²á¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ÆÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÈë½ñ¸¡Äê¤äÊíµ¸¡Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£