なかなか泣き止んでくれない子猫たちに、まさかの神対応をしてみせた新米猫夫婦。愛と優しさに溢れた育児風景が、人間顔負けだと話題になっています。

動画は記事執筆時点で40万回再生を突破し、「やっぱりこの夫婦凄い」「人間よりも夫婦でちゃんと育児してる」「見てるこちらも心温まりました」など、称賛と驚きの声が寄せられました。

【動画：『夜泣き』が止まらない子猫たちに、新米猫夫婦が…『人間顔負けの神対応』】

お疲れのママと戸惑うパパ

YouTubeチャンネル『そり耳ネコもすけのパパ物語』に登場する「もすけ」くんと「たんこ」ちゃんの仲良し夫婦。今回投稿されたのは、今や子供たちを立派に育てあげたふたりが初めての育児に奮闘していた頃の様子です。

子猫たちの目がまだ開いていなかった頃。育児でぐったりとお疲れだったたんこちゃんと、心配するも何もできずにいた新米パパもすけくん。結局たんこちゃんが休む間もなく毛繕いをしてあげていると、子猫の夜泣きが始まってしまったそうです。

泣き止まない子猫たち

疲れからの苛立ちもあったのでしょう。とうとう限界を迎えたたんこちゃんは、ベッドにいたもすけくんに何やら話しかけると、まさかの育児をバトンタッチ！「ほら行きなさいよ！」と、子猫たちのもとへ送り出したといいます。

たんこちゃんがじっと見守る中、困惑しながらも体やお尻を舐めてみたりと、思わず応援したくなるほど頑張るもすけくん。しかし、子猫たちはそう簡単には泣き止んでくれず、もすけくんは気まずそうな様子でベッドへ戻ってきてしまったのだとか。

まさかの神対応

諦めたように見えるこの行動、実は子猫たちが自力でベッドに戻れるようにとの「こっちにおいで作戦」だったのだそう。作戦通り続々とベッドにやってきた子猫たちをもすけくんは優しく受け入れていたといいます。

その後、もすけくんが排泄補助をして、たんこちゃんが授乳するという人間顔負けの連携プレーで、見事に子猫たちを泣き止ませたふたり。子猫たちへの愛に溢れた夫婦の姿は、見ているだけで幸せな気持ちにさせてくれたのでした。

投稿には「凄く初々しくてホッコリ♡」「お手伝いさせられてるじゃなくて、自ら手伝おうとする姿にホント感動しました」「どこを探せばこんなに優しい旦那様を見つけられるんだろう」「もすけたんこ夫妻最高です♡愛情たっぷり注がれ、今のもすけファミリーがあるのですね！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『そり耳ネコもすけのパパ物語』では、もすけファミリーの心温まる日常の様子が投稿されています。素敵なイクメンパパに成長したもすけくんの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「そり耳ネコもすけのパパ物語」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

